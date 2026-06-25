https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubiodan-hurmuz-mesaji-gecis-ucreti-kabul-edilemez-1106765349.html
Rubio'dan Hürmüz mesajı: 'Geçiş ücreti kabul edilemez'
Rubio'dan Hürmüz mesajı: 'Geçiş ücreti kabul edilemez'
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Rubio, uluslararası su yollarının... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T13:59+0300
2026-06-25T13:59+0300
2026-06-25T13:59+0300
dünya
marco rubio
abd
hürmüz boğazı
i̇ran
körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında konuştu.KİK ülkeleriyle yürüttükleri ortaklığın önemine değinen Rubio, İran'a yönelik saldırılara işaret ederek bu sürecin ABD ile KİK ülkeleri arasındaki ortaklığı önemli bir imtihana tabi tuttuğunu ifade etti.Rubio, KİK ve ortaklarıyla birlikte İran ile "geçmişteki farklılıklarına rağmen bir anlaşma üzerinde çalışacağını" ancak bunu "her koşulla anlaşma değil bazı şartların sağlandığı" bir anlaşma olacağını söyledi.Anlaşma şartlarının birinci sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik trafiğinin serbest olması gerektiğinin altını çizen Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulara ait olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini ifade etti.Rubio, şu ifadeleri kullandı:ABD'li Bakan, anlaşmanın diğer bir şartını da "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" biçiminde sıralarken yapılacak herhangi bir anlaşmanın bunu garanti altına alacağını söyledi.ABD'nin bu iki şartı öncelediğinin altını çizen Rubio, "ülkesinin bunun işe yaraması için hazır ve istekli olduğunu", anlaşma için çalışırken bölgedeki müttefiklerinin de çıkarlarının ve güvenliğinin önceleyeceği mesajını vermek için bölgeye geldiğini dile getirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cinden-abdye-kuba-cagrisi-ablukayi-derhal-durdurun-1106762770.html
hürmüz boğazı
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marco rubio, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
marco rubio, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)
Rubio'dan Hürmüz mesajı: 'Geçiş ücreti kabul edilemez'
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Rubio, uluslararası su yollarının kullanımının hiçbir devlet tarafından ücretlendiremeyeceğini vurguladı.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında konuştu.
KİK ülkeleriyle yürüttükleri ortaklığın önemine değinen Rubio, İran'a yönelik saldırılara işaret ederek bu sürecin ABD ile KİK ülkeleri arasındaki ortaklığı önemli bir imtihana tabi tuttuğunu ifade etti.
Rubio, KİK ve ortaklarıyla birlikte İran ile "geçmişteki farklılıklarına rağmen bir anlaşma üzerinde çalışacağını" ancak bunu "her koşulla anlaşma değil bazı şartların sağlandığı" bir anlaşma olacağını söyledi.
Anlaşma şartlarının birinci sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik trafiğinin serbest olması gerektiğinin altını çizen Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulara ait olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini ifade etti.
Rubio, şu ifadeleri kullandı:
İster geçiş ücreti deyin, ister ücret deyin, ne derseniz deyin bu bir kelime oyunu. Gerçek şu ki yeryüzünde hiçbir ülkenin uluslararası su yollarının kullanımı için ücret talep etme hakkı yoktur. Bu, hiçbir zaman bir anlaşmanın kabul edilebilir bir koşulu olmayacaktır.
ABD'li Bakan, anlaşmanın diğer bir şartını da "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" biçiminde sıralarken yapılacak herhangi bir anlaşmanın bunu garanti altına alacağını söyledi.
ABD'nin bu iki şartı öncelediğinin altını çizen Rubio, "ülkesinin bunun işe yaraması için hazır ve istekli olduğunu", anlaşma için çalışırken bölgedeki müttefiklerinin de çıkarlarının ve güvenliğinin önceleyeceği mesajını vermek için bölgeye geldiğini dile getirdi.