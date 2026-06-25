https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubiodan-hurmuz-mesaji-gecis-ucreti-kabul-edilemez-1106765349.html

Rubio'dan Hürmüz mesajı: 'Geçiş ücreti kabul edilemez'

Rubio'dan Hürmüz mesajı: 'Geçiş ücreti kabul edilemez'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Hürmüz Boğazı'ndan geçişler için ücret talep edilmesini kabul etmeyeceklerini söyledi. Rubio, uluslararası su yollarının... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T13:59+0300

2026-06-25T13:59+0300

2026-06-25T13:59+0300

dünya

marco rubio

abd

hürmüz boğazı

i̇ran

körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Bahreyn'in başkenti Manama'da katıldığı Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) toplantısında konuştu.KİK ülkeleriyle yürüttükleri ortaklığın önemine değinen Rubio, İran'a yönelik saldırılara işaret ederek bu sürecin ABD ile KİK ülkeleri arasındaki ortaklığı önemli bir imtihana tabi tuttuğunu ifade etti.Rubio, KİK ve ortaklarıyla birlikte İran ile "geçmişteki farklılıklarına rağmen bir anlaşma üzerinde çalışacağını" ancak bunu "her koşulla anlaşma değil bazı şartların sağlandığı" bir anlaşma olacağını söyledi.Anlaşma şartlarının birinci sırasında Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik trafiğinin serbest olması gerektiğinin altını çizen Rubio, Hürmüz Boğazı'nın uluslararası sulara ait olduğunu ve hiçbir devletin buradan geçişler için ücret talep edemeyeceğini ifade etti.Rubio, şu ifadeleri kullandı:ABD'li Bakan, anlaşmanın diğer bir şartını da "İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği" biçiminde sıralarken yapılacak herhangi bir anlaşmanın bunu garanti altına alacağını söyledi.ABD'nin bu iki şartı öncelediğinin altını çizen Rubio, "ülkesinin bunun işe yaraması için hazır ve istekli olduğunu", anlaşma için çalışırken bölgedeki müttefiklerinin de çıkarlarının ve güvenliğinin önceleyeceği mesajını vermek için bölgeye geldiğini dile getirdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cinden-abdye-kuba-cagrisi-ablukayi-derhal-durdurun-1106762770.html

hürmüz boğazı

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Sputnik Türkiye

marco rubio, abd, hürmüz boğazı, i̇ran, körfez i̇şbirliği konseyi (ki̇k)