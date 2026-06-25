https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cinden-abdye-kuba-cagrisi-ablukayi-derhal-durdurun-1106762770.html
Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: ‘Ablukayı derhal durdurun’
Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: ‘Ablukayı derhal durdurun’
Sputnik Türkiye
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimine Küba üzerindeki baskılara ve tek taraflı yaptırımlara son verme çağrısında bulundu. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Çin, ABD’nin Küba'ya yönelik uyguladığı ekonomik abluka ve baskı politikalarına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında, Washington’ı Küba halkının var olma ve gelişme haklarını ihlal etmeyi bırakmaya çağırdı.Sözcü Guo Jiakun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:‘Tek taraflı yaptırımlara karşıyız’Pekin yönetiminin, uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara her zaman tutarlı bir şekilde karşı çıktığını vurgulayan Guo, Çin'in Küba'yı, devlet egemenliğini ve güvenliğini koruma mücadelesinde kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini belirtti.Gerilim ABD'nin yeni yaptırım kararıyla tırmandıÇin'den gelen bu sert açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Salı günü Küba'ya yönelik yeni yaptırımları duyurmasının ardından geldi. Washington, Küba devletine gelir sağladığı iddia edilen 5 Küba kuruluşunu ve Castro ailesinin uzak bir akrabasını yaptırım listesine almıştı.ABD, Küba'ya yönelik ekonomik ambargoyu 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. Havana yönetimi bu yaptırımları ülkedeki ekonomik zorlukların temel nedeni olarak görüyor ve ambargonun tamamen kaldırılmasını talep ediyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/guney-korede-sasirtan-gelisme-eski-cumhurbaskani-yoon-seok-yeol-icin-idam-cezasi-istendi-1106761697.html
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çin, çin dışişleri bakanlığı, abd, küba, yaptırım, ambargo
çin, çin dışişleri bakanlığı, abd, küba, yaptırım, ambargo
Çin'den ABD'ye Küba çağrısı: ‘Ablukayı derhal durdurun’
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetimine Küba üzerindeki baskılara ve tek taraflı yaptırımlara son verme çağrısında bulundu.
Çin, ABD’nin Küba'ya yönelik uyguladığı ekonomik abluka ve baskı politikalarına sert tepki gösterdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, bugün düzenlediği basın toplantısında, Washington’ı Küba halkının var olma ve gelişme haklarını ihlal etmeyi bırakmaya çağırdı.
Sözcü Guo Jiakun, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
“Amerikan tarafını, Küba'ya yönelik ablukayı, her türlü baskı ve zorlama politikasını derhal durdurmaya; ayrıca Küba halkının var olma ve gelişme hakkını ihlal etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz.”
‘Tek taraflı yaptırımlara karşıyız’
Pekin yönetiminin, uluslararası hukukta hiçbir dayanağı olmayan yasa dışı ve tek taraflı yaptırımlara her zaman tutarlı bir şekilde karşı çıktığını vurgulayan Guo, Çin'in Küba'yı, devlet egemenliğini ve güvenliğini koruma mücadelesinde kararlılıkla desteklemeye devam edeceğini belirtti.
Gerilim ABD'nin yeni yaptırım kararıyla tırmandı
Çin'den gelen bu sert açıklama, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Salı günü Küba'ya yönelik yeni yaptırımları duyurmasının ardından geldi. Washington, Küba devletine gelir sağladığı iddia edilen 5 Küba kuruluşunu ve Castro ailesinin uzak bir akrabasını yaptırım listesine almıştı.
ABD, Küba'ya yönelik ekonomik ambargoyu 60 yılı aşkın süredir devam ettiriyor. Havana yönetimi bu yaptırımları ülkedeki ekonomik zorlukların temel nedeni olarak görüyor ve ambargonun tamamen kaldırılmasını talep ediyor.