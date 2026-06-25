https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubio-hurmuzden-gecis-ucreti-olmayacak-derken-avrupali-ulkelere-sitem-etti-1106768645.html

Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti

Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı, “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” derken, ‘Birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. Eminim bu, birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” dedi.

2026-06-25T14:42+0300

2026-06-25T14:42+0300

2026-06-25T14:47+0300

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Bahreyn'de açıklamalarda bulunan Marco Rubio, “Avrupa’nın karşılaştığı bir tehlikede birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. İtalya da bunlardan biriydi. Eminim bu birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı, İran ile soruları yanıtlarken de “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” dedi.'Ciddi endişeleri paylaşıyoruz'Rubio, Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti uygulanmasına hiçbir destek olmadığını ve ayrıca diğer ciddi endişeleri de paylaştıklarını söyledi.Rubio, ABD-İran geçici anlaşmasının ardından Orta Doğu gezisini tamamladı.

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