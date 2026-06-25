Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubio-hurmuzden-gecis-ucreti-olmayacak-derken-avrupali-ulkelere-sitem-etti-1106768645.html
Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti
Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı, “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” derken, ‘Birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. Eminim bu, birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” dedi.
2026-06-25T14:42+0300
2026-06-25T14:47+0300
dünya
haberler
marco rubio
abd
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106768488_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_f69a743900fc225c4e8710728e2f18bf.jpg
Bahreyn'de açıklamalarda bulunan Marco Rubio, “Avrupa’nın karşılaştığı bir tehlikede birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. İtalya da bunlardan biriydi. Eminim bu birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı, İran ile soruları yanıtlarken de “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” dedi.'Ciddi endişeleri paylaşıyoruz'Rubio, Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti uygulanmasına hiçbir destek olmadığını ve ayrıca diğer ciddi endişeleri de paylaştıklarını söyledi.Rubio, ABD-İran geçici anlaşmasının ardından Orta Doğu gezisini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/danimarka-ezani-yasaklamaya-hazirlaniyor-islamabad-banliyosu-gibi-1106767758.html
abd
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106768488_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_49b1405cb2cabd803992b92c2e11a614.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
haberler, marco rubio, abd
haberler, marco rubio, abd

Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti

14:42 25.06.2026 (güncellendi: 14:47 25.06.2026)
© REUTERS Eric LeeMarco Rubio
Marco Rubio - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Eric Lee
Abone ol
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu turunda yaptığı açıklamalarda “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” derken, ‘Birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. Eminim bu, birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” dedi.
Bahreyn'de açıklamalarda bulunan Marco Rubio, “Avrupa’nın karşılaştığı bir tehlikede birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. İtalya da bunlardan biriydi. Eminim bu birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, İran ile soruları yanıtlarken de “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” dedi.

'Ciddi endişeleri paylaşıyoruz'

Rubio, Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti uygulanmasına hiçbir destek olmadığını ve ayrıca diğer ciddi endişeleri de paylaştıklarını söyledi.
Rubio, ABD-İran geçici anlaşmasının ardından Orta Doğu gezisini tamamladı.
Kopenhag'daki şehir merkezinde ibadet eden Müslümanlar (2006/Arşiv Fotoğrafı) - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
DÜNYA
Danimarka, ezanı yasaklamaya hazırlanıyor: 'İslamabad banliyösü gibi'
14:14
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала