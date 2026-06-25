https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubio-hurmuzden-gecis-ucreti-olmayacak-derken-avrupali-ulkelere-sitem-etti-1106768645.html
Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti
Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı, “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” derken, ‘Birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. Eminim bu, birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” dedi.
2026-06-25T14:42+0300
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Bahreyn'de açıklamalarda bulunan Marco Rubio, “Avrupa’nın karşılaştığı bir tehlikede birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. İtalya da bunlardan biriydi. Eminim bu birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı, İran ile soruları yanıtlarken de “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” dedi.'Ciddi endişeleri paylaşıyoruz'Rubio, Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti uygulanmasına hiçbir destek olmadığını ve ayrıca diğer ciddi endişeleri de paylaştıklarını söyledi.Rubio, ABD-İran geçici anlaşmasının ardından Orta Doğu gezisini tamamladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/danimarka-ezani-yasaklamaya-hazirlaniyor-islamabad-banliyosu-gibi-1106767758.html
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haberler, marco rubio, abd
haberler, marco rubio, abd
Rubio ‘Hürmüz’den geçiş ücreti olmayacak’ derken Avrupalı ülkelere sitem etti
14:42 25.06.2026 (güncellendi: 14:47 25.06.2026)
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Orta Doğu turunda yaptığı açıklamalarda “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” derken, ‘Birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. Eminim bu, birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” dedi.
Bahreyn'de açıklamalarda bulunan Marco Rubio, “Avrupa’nın karşılaştığı bir tehlikede birçok Avrupa ülkesi üzerine düşeni yapmadı. İtalya da bunlardan biriydi. Eminim bu birkaç hafta içerisinde NATO zirvesinde de gündeme gelecektir” ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı, İran ile soruları yanıtlarken de “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş ücreti olmayacak” dedi.
'Ciddi endişeleri paylaşıyoruz'
Rubio, Körfez ülkeleri arasında Hürmüz Boğazı'nda geçiş ücreti uygulanmasına hiçbir destek olmadığını ve ayrıca diğer ciddi endişeleri de paylaştıklarını söyledi.
Rubio, ABD-İran geçici anlaşmasının ardından Orta Doğu gezisini tamamladı.