https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rubio-anchorageda-bir-anlasma-yapilmadi-sadece-teklifler-sunuldu-1106772256.html

Rubio: Anchorage'da bir anlaşma yapılmadı, sadece teklifler sunuldu

Rubio: Anchorage'da bir anlaşma yapılmadı, sadece teklifler sunuldu

Sputnik Türkiye

Anchorage'da bir anlaşma yapılmadığını kaydeden Rubio, Washington'un yapıcı rol oynamaya hazır olduğu mesajını verdi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T16:25+0300

2026-06-25T16:25+0300

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vladimir putin

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ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, geçen yıl Anchorage’da yapılan Putin-Trump zirvesinde Ukrayna konusunda nihai bir anlaşmaya varılmadığını, yalnızca çeşitli tekliflerin görüşüldüğünü belirtti.Basın mensuplarıyla bir araya gelen Rubio'ya, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov’un, Washington yönetiminin geçen yıl Ağustos ayında Vladimir Putin ve Donald Trump arasında üzerinde mutabık kalınan temel ilkelerden uzaklaştığına yönelik sözleri soruldu.Ryabkov'un açıklamasını değerlendiren Rubio, "Orada kesinlikle bir anlaşma olmadı" ifadesini kullandı. ABD'nin barış sürecinde yapıcı bir rol oynamaya hazır olduğunu vurgulayan Rubio, taraflar arasındaki diplomatik temasların içeriğine açıklık getirdi.Rusya Devlet Başkanı Putin, Salı günü gerçekleştirdiği hükümet toplantısında Kiev ile yapılacak olası müzakereler için İstanbul mutabakatları, Anchorage görüşmeleri, sahadaki gerçekler ve iki yıl önce Dışişleri Bakanlığı'ndaki konuşmasında belirttiği ilkeler olmak üzere dört ana temel belirlemişti. Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov ise geçen hafta sonu yaptığı açıklamada, Moskova’nın varılan mutabakatlara bağlı kaldığını ancak karşı tarafın kendi üzerine düşen kısmı yerine getiremediğini vurgulamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/beyaz-saraydan-iran-operasyonu-icin-dev-butce-talebi-1106761415.html

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marco rubio, abd, sergey ryabkov, vladimir putin, ukrayna, rusya, alaska