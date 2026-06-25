https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/beyaz-saraydan-iran-operasyonu-icin-dev-butce-talebi-1106761415.html

Beyaz Saray'dan İran operasyonu için dev bütçe talebi

Beyaz Saray'dan İran operasyonu için dev bütçe talebi

Sputnik Türkiye

İran'a yönelik askeri faaliyetleri kısıtlayacak tasarı ABD Senatosu'nda reddedilirken Trump yönetimi İran operasyonu da dahil çeşitli acil ihtiyaçlar için... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T11:30+0300

2026-06-25T11:30+0300

2026-06-25T11:30+0300

dünya

abd

donald trump

i̇ran

savaş bakanlığı

russell vought

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/01/0d/1092636938_0:107:3260:1941_1920x0_80_0_0_d60ca22d66618d884da2a52e90ac961e.jpg

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran’a yönelik operasyonların yanı sıra Afrika’daki Ebola salgını ve çiftçilere destek gibi acil ihtiyaçlar için Kongre'den 87.6 milyar dolarlık ek bütçe talep etti.Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Başkanı Russell Vought, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği resmi mektupta, talebin büyük kısmının Epik Öfke Operasyonun acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti. Vought, Savaş Bakanlığı'na ayrılan 67 milyar doları aşan ödeneğin operasyonel giderler, mühimmat alımları, muharebe hazırlığı ve insansız hava aracı programları için kullanılacağını ifade etti.Vought'a göre bütçe talebi, İran'ın nükleer silah geliştirme veya edinme kapasitesini ortadan kaldırmayı hedefleyen önlemler için de 672 milyon dolarlık özel bir kaynak içeriyor. Bu fonun, Tahran'ın nükleer projeleriyle bağlantılı materyallerin, teknolojilerin, ekipmanların ve ilgili altyapının tasfiye edilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor.Güvenlik boşlukları doldurulacakSöz konusu bütçe paketi kapsamında, ABD Sahil Güvenlik birimine de 2.03 milyar doların üzerinde ek kaynak ayrılması öngörülüyor. Bu fonun, İran operasyonunun yarattığı kaynak kaymaları nedeniyle Batı Yarımküre'nin güvenliğinde oluşabilecek boşlukların doldurulması amacıyla kullanılacağı kaydedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abd-senatosu-irana-yonelik-askeri-faaliyetleri-sinirlandiracak-tasariyi-reddetti-1106758148.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, i̇ran, savaş bakanlığı, russell vought