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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/beyaz-saraydan-iran-operasyonu-icin-dev-butce-talebi-1106761415.html
Beyaz Saray'dan İran operasyonu için dev bütçe talebi
Beyaz Saray'dan İran operasyonu için dev bütçe talebi
Sputnik Türkiye
İran'a yönelik askeri faaliyetleri kısıtlayacak tasarı ABD Senatosu'nda reddedilirken Trump yönetimi İran operasyonu da dahil çeşitli acil ihtiyaçlar için... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran’a yönelik operasyonların yanı sıra Afrika’daki Ebola salgını ve çiftçilere destek gibi acil ihtiyaçlar için Kongre'den 87.6 milyar dolarlık ek bütçe talep etti.Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Başkanı Russell Vought, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği resmi mektupta, talebin büyük kısmının Epik Öfke Operasyonun acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti. Vought, Savaş Bakanlığı'na ayrılan 67 milyar doları aşan ödeneğin operasyonel giderler, mühimmat alımları, muharebe hazırlığı ve insansız hava aracı programları için kullanılacağını ifade etti.Vought'a göre bütçe talebi, İran'ın nükleer silah geliştirme veya edinme kapasitesini ortadan kaldırmayı hedefleyen önlemler için de 672 milyon dolarlık özel bir kaynak içeriyor. Bu fonun, Tahran'ın nükleer projeleriyle bağlantılı materyallerin, teknolojilerin, ekipmanların ve ilgili altyapının tasfiye edilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor.Güvenlik boşlukları doldurulacakSöz konusu bütçe paketi kapsamında, ABD Sahil Güvenlik birimine de 2.03 milyar doların üzerinde ek kaynak ayrılması öngörülüyor. Bu fonun, İran operasyonunun yarattığı kaynak kaymaları nedeniyle Batı Yarımküre'nin güvenliğinde oluşabilecek boşlukların doldurulması amacıyla kullanılacağı kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abd-senatosu-irana-yonelik-askeri-faaliyetleri-sinirlandiracak-tasariyi-reddetti-1106758148.html
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abd, donald trump, i̇ran, savaş bakanlığı, russell vought
abd, donald trump, i̇ran, savaş bakanlığı, russell vought

Beyaz Saray'dan İran operasyonu için dev bütçe talebi

11:30 25.06.2026
© AP Photo / Susan WalshBeyaz Saray
Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Susan Walsh
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İran'a yönelik askeri faaliyetleri kısıtlayacak tasarı ABD Senatosu'nda reddedilirken Trump yönetimi İran operasyonu da dahil çeşitli acil ihtiyaçlar için yaklaşık 88 milyar dolarlık ek bütçe talebinde bulundu.
ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran’a yönelik operasyonların yanı sıra Afrika’daki Ebola salgını ve çiftçilere destek gibi acil ihtiyaçlar için Kongre'den 87.6 milyar dolarlık ek bütçe talep etti.

Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Başkanı Russell Vought, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson'a gönderdiği resmi mektupta, talebin büyük kısmının Epik Öfke Operasyonun acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlandığını belirtti.

Vought, Savaş Bakanlığı'na ayrılan 67 milyar doları aşan ödeneğin operasyonel giderler, mühimmat alımları, muharebe hazırlığı ve insansız hava aracı programları için kullanılacağını ifade etti.

Vought'a göre bütçe talebi, İran'ın nükleer silah geliştirme veya edinme kapasitesini ortadan kaldırmayı hedefleyen önlemler için de 672 milyon dolarlık özel bir kaynak içeriyor. Bu fonun, Tahran'ın nükleer projeleriyle bağlantılı materyallerin, teknolojilerin, ekipmanların ve ilgili altyapının tasfiye edilmesi amacıyla kullanılması planlanıyor.

Güvenlik boşlukları doldurulacak

Söz konusu bütçe paketi kapsamında, ABD Sahil Güvenlik birimine de 2.03 milyar doların üzerinde ek kaynak ayrılması öngörülüyor.

Bu fonun, İran operasyonunun yarattığı kaynak kaymaları nedeniyle Batı Yarımküre'nin güvenliğinde oluşabilecek boşlukların doldurulması amacıyla kullanılacağı kaydedildi.
ABD Başkanı Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
DÜNYA
ABD Senatosu, İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlandıracak tasarıyı reddetti
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