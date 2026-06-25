https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/londrada-asiri-sicaklarla-mucadele-toplantisi-asiri-sicaklar-nedeniyle-iptal-edildi-1106760730.html

Londra'da 'aşırı sıcaklar mücadele toplantısı', aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi

Londra'da 'aşırı sıcaklar mücadele toplantısı', aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi

Sputnik Türkiye

Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında düzenlenmesi planlanan aşırı sıcaklıklarla mücadele etkinliği, İngiltere'de etkisini artıran sıcak hava dalgası... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T11:07+0300

2026-06-25T11:07+0300

2026-06-25T11:14+0300

yaşam

londra

i̇ngiltere meteoroloji ofisi

rekor sıcaklık

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İngiltere'nin başkenti Londra'da, aşırı sıcaklıklarla mücadele ve küresel ölçekte sıcak hava yönetiminin geliştirilmesini ele almak amacıyla düzenlenmesi planlanan etkinlik, ironik bir şekilde aşırı sıcaklar nedeniyle iptal edildi.Londra Ekonomi ve Siyasal Bilimler Okulu (LSE), Londra İklim Eylemi Haftası kapsamında Shaw Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek "Aşırı Sıcaklık: Dünya Genelinde Yönetişimi Geliştirme ve Eylemi Güçlendirme" başlıklı etkinliğin iptal edildiğini duyurdu.Açıklamada, kararın İngiltere Meteoroloji Ofisi'nin (Met Office) yayımladığı kırmızı kodlu aşırı sıcaklık uyarısının ardından alındığı belirtildi.Etkinlikte uzmanların, dünya genelinde aşırı sıcaklıkların yönetimi, iklim kaynaklı riskler, mevcut zorluklar ve çözüm önerileri üzerine değerlendirmelerde bulunması planlanıyordu.İngiltere'de sıcaklıklar 38 dereceye ulaşabilirÜlke genelinde pazar gününden bu yana etkisini sürdüren sıcak hava dalgası son günlerde daha da şiddetlendi.Aşırı sıcaklıklar nedeniyle salı gününden itibaren birçok metro ve tren seferinde iptaller ve gecikmeler yaşanırken, yetkililer vatandaşlara zorunlu olmadıkça seyahat etmemeleri yönünde uyarıda bulundu.Meteoroloji Ofisi, sıcaklıkların İngiltere'nin birçok bölgesinde çarşamba günü 37 dereceye ulaştığını, perşembe ve cuma günleri ise 38 derece seviyelerini görebileceğini açıkladı. Yetkililer, bazı bölgelerde sıcaklıkların bu seviyelerin de üzerine çıkabileceği uyarısında bulundu.

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londra, i̇ngiltere meteoroloji ofisi, rekor sıcaklık