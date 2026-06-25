https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/pamuk-sekerinden-daha-dusuk-yogunlukta-iki-dev-otegezegen-bulundu-1106763463.html
'Pamuk şekerinden daha düşük yoğunlukta' iki dev ötegezegen bulundu
'Pamuk şekerinden daha düşük yoğunlukta' iki dev ötegezegen bulundu
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İngiltere ve Fransa’dan araştırmacılar, 1110 ışık yılı uzaklıkta 'süper puf' olarak adlandırılan, bilinen en düşük yoğunluklu büyük ötegezegenlerden ikisini... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T12:39+0300
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İngiltere ve Fransa’dan gök bilimciler, uzayda şimdiye kadar tespit edilen en sıra dışı ötegezegen sistemlerinden birini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 1110 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan iki dev gezegenin olağanüstü düşük yoğunluğa sahip olduğunu belirledi.Oxford ve Birmingham üniversiteleri ile Nice Côte d’Azur Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, NASA’nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) ve yer tabanlı teleskoplardan elde edilen veriler incelendi.Araştırmada, “TOI-791 b” ve “TOI-791 c” olarak adlandırılan gezegenlerin, şimdiye kadar bilinen en düşük yoğunluklu büyük ötegezegenler olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu gezegenleri, “pamuk şekerinden daha düşük yoğunluklu” ve “süper puf” olarak tanımlıyor.Jüpiter’den 35 kat daha düşük yoğunlukAraştırma ekibine göre Jüpiter, bu gezegenlere kıyasla yaklaşık 35 kat daha yoğun. Bu da söz konusu ötegezegenlerin büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan, son derece hafif atmosferlere sahip olduğunu gösterdi.George Dransfield, bu tür gezegenlerin bilinen en “hafif” dev gezegenler arasında yer aldığını belirterek, renklerinin beyaz ya da mavi tonlarda olabileceğini ve yeni doğmuş yıldızların çevresindeki gaz ve toz disklerinde oluşmuş olabileceklerini ifade etti.Bilim insanları, bu gezegenlerin zaman içinde atmosferlerindeki materyali kaybederek daha da “şişkin” ve düşük yoğunluklu hale gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.Keşfe ilişkin bulgular, hakemli bilim dergisi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayımlandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/3-milyar-yillik-sir-cozuldu-dunyanin-en-eski-meteor-carpismasina-ait-kanit-bulundu-1106747316.html
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fransa, birmingham, nasa, i̇ngiltere, araştırma, ötegezegen
fransa, birmingham, nasa, i̇ngiltere, araştırma, ötegezegen
'Pamuk şekerinden daha düşük yoğunlukta' iki dev ötegezegen bulundu
İngiltere ve Fransa’dan araştırmacılar, 1110 ışık yılı uzaklıkta 'süper puf' olarak adlandırılan, bilinen en düşük yoğunluklu büyük ötegezegenlerden ikisini keşfetti. Bu gezegenlerin pamuk şekerinden bile daha hafif olduğu belirtildi.
İngiltere ve Fransa’dan gök bilimciler, uzayda şimdiye kadar tespit edilen en sıra dışı ötegezegen sistemlerinden birini ortaya çıkardı. Araştırmacılar, 1110 ışık yılı uzaklıktaki bir yıldızın yörüngesinde bulunan iki dev gezegenin olağanüstü düşük yoğunluğa sahip olduğunu belirledi.
Oxford ve Birmingham üniversiteleri ile Nice Côte d’Azur Üniversitesi’nden bilim insanlarının yürüttüğü çalışmada, NASA’nın Geçiş Halindeki Ötegezegen Araştırma Uydusu (TESS) ve yer tabanlı teleskoplardan elde edilen veriler incelendi.
Araştırmada, “TOI-791 b” ve “TOI-791 c” olarak adlandırılan gezegenlerin, şimdiye kadar bilinen en düşük yoğunluklu büyük ötegezegenler olduğu tespit edildi. Bilim insanları bu gezegenleri, “pamuk şekerinden daha düşük yoğunluklu” ve “süper puf” olarak tanımlıyor.
Jüpiter’den 35 kat daha düşük yoğunluk
Araştırma ekibine göre Jüpiter, bu gezegenlere kıyasla yaklaşık 35 kat daha yoğun. Bu da söz konusu ötegezegenlerin büyük ölçüde hidrojen ve helyumdan oluşan, son derece hafif atmosferlere sahip olduğunu gösterdi.
George Dransfield, bu tür gezegenlerin bilinen en “hafif” dev gezegenler arasında yer aldığını belirterek, renklerinin beyaz ya da mavi tonlarda olabileceğini ve yeni doğmuş yıldızların çevresindeki gaz ve toz disklerinde oluşmuş olabileceklerini ifade etti.
Bilim insanları, bu gezegenlerin zaman içinde atmosferlerindeki materyali kaybederek daha da “şişkin” ve düşük yoğunluklu hale gelmiş olabileceğini değerlendiriyor.
Keşfe ilişkin bulgular, hakemli bilim dergisi Monthly Notices of the Royal Astronomical Society’de yayımlandı.