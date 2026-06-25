https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/nato-zirvesi-oncesi-teror-operasyonu-103-supheli-tutuklandi-1106782687.html
NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı
NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı
Sputnik Türkiye
NATO zirvesi öncesinde yürütülen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103’ü tutuklandı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T21:51+0300
2026-06-25T21:51+0300
2026-06-25T22:07+0300
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terör
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 225 şüpheli gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyette işlemleri tamamlanan 135 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trump-erdogana-saygi-duydugum-icin-nato-zirvesine-katilacagim-1106752599.html
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nato, operasyon, askeri operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, terör, terör örgütü
nato, operasyon, askeri operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, terör, terör örgütü
NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı
21:51 25.06.2026 (güncellendi: 22:07 25.06.2026)
NATO zirvesi öncesinde yürütülen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103’ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 225 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyette işlemleri tamamlanan 135 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.