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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/nato-zirvesi-oncesi-teror-operasyonu-103-supheli-tutuklandi-1106782687.html
NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı
NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı
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NATO zirvesi öncesinde yürütülen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103’ü tutuklandı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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türki̇ye
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askeri operasyon
polis
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polis baskını
terör
terör örgütü
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 225 şüpheli gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyette işlemleri tamamlanan 135 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trump-erdogana-saygi-duydugum-icin-nato-zirvesine-katilacagim-1106752599.html
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nato, operasyon, askeri operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, terör, terör örgütü
nato, operasyon, askeri operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, terör, terör örgütü

NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı

21:51 25.06.2026 (güncellendi: 22:07 25.06.2026)
© AATerör operasyonu
Terör operasyonu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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NATO zirvesi öncesinde yürütülen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103’ü tutuklandı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 225 şüpheli gözaltına alındı.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyette işlemleri tamamlanan 135 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.
Rutte-Trump görüşmesi - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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Trump: Erdoğan'a saygı duyduğum için NATO zirvesine katılacağım
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