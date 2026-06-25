https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/nato-zirvesi-oncesi-teror-operasyonu-103-supheli-tutuklandi-1106782687.html

NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı

NATO zirvesi öncesi terör operasyonu: 103 şüpheli tutuklandı

Sputnik Türkiye

NATO zirvesi öncesinde yürütülen terör örgütlerine yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 225 şüpheliden 103’ü tutuklandı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T21:51+0300

2026-06-25T21:51+0300

2026-06-25T22:07+0300

türki̇ye

nato

operasyon

askeri operasyon

polis

polis müdahalesi

polis baskını

terör

terör örgütü

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e5/01/0e/1043574700_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_2bc7682a082915b195a31658e9aa8ba7.jpg

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 225 şüpheli gözaltına alındı.Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, emniyette işlemleri tamamlanan 135 şüpheliden 6’sı serbest bırakıldı, 129 kişi ise tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 103’ü tutuklanırken, 26 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin ise sürdüğü bildirildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trump-erdogana-saygi-duydugum-icin-nato-zirvesine-katilacagim-1106752599.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

nato, operasyon, askeri operasyon, polis, polis müdahalesi, polis baskını, terör, terör örgütü