https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/12-yargi-paketi-kanun-teklifine-iban-duzenlemesi-eklendi-cezalarda-yari-oraninda-indirim-gundemde--1106753935.html

'12. Yargı Paketi' TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi: Kanun teklifine IBAN düzenlemesi de eklendi

'12. Yargı Paketi' TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi: Kanun teklifine IBAN düzenlemesi de eklendi

Sputnik Türkiye

TBMM Adalet Komisyonu'nda, '12. Yargı Paketi' kanun teklifi kabul edildi. Yargı Paketi teklifine 'IBAN mağdurları' ile ilgili düzenleme dahil edildi. Buna göre... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T02:35+0300

2026-06-25T02:35+0300

2026-06-25T02:54+0300

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TBMM Adalet Komisyonu'nda, kamuoyunda '12. Yargı Paketi' olarak bilinen Yargının Etkin ve Verimli İşlemesine Yönelik Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edildi. Teklifle, İcra ve İflas Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.Teklifin görüşmelerinde 'IBAN mağdurları' ile ilgili düzenleme de teklife eklendi.AK Parti İstanbul Milletvekili Nurettin Alan'ın aktardığına göre görüşmeler sırasında AK Parti ve MHP'nin kabul edilen önergesiyle teklife, kamuoyunda 'IBAN mağdurları' olarak bilinen haksız menfaat için banka hesap bilgilerini başkalarıyla paylaşanlarla ilgili yeni madde dahil edildi.IBAN mağdurlarına ceza indirimiBuna göre; Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) nitelikli dolandırıcılığa yönelik 158. maddesine fıkra eklenecek. Dolandırıcılık ile nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirakin, kendisine veya başkasına haksız bir menfaat sağlamak amacıyla kendisine veya başkasına ait bankaya veya kredi kartı gibi ödeme araçlarını ya da banka, aracı kurum, ödeme hizmeti sağlayıcıları veya kripto varlık hizmet sağlayıcıları nezdinde bulunan hesabın kullanılmasını sağlayan zorunlu bilgileri veya araçları başkasına vermek fiili ile sınırlı olması halinde verilecek ceza yarı oranında indirilecek.Düzenleme kapsamında geçiş hükümleri de teklife ihdas edildi. Buna göre de kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıktan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası kanun yolu incelemesinde bulunan sanıklardan eklenen fıkranın uygulanacağı sanıkların bölge adliye mahkemeleri ceza dairelerinde bulunan dosyaları hakkında bozma kararı verilecek ve dosya ilk derece mahkemelerine gönderilecek. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nda bulunan dosyalar ise gelişlerindeki usule uygun olarak ilk derece mahkemelerine iletilecek. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten önce dolandırıcılık veya nitelikli dolandırıcılıktan haklarında hüküm verilmiş olup da dosyası infaz aşamasında olan ve haklarında TCK'nin etkin pişmanlığa ilişkin 168. maddesi uygulanmamış hükümlülerden eklenen fıkranın uygulanacağı hükümlüler, mağdurun uğradığı zararı mahkemece yapılacak ihtardan itibaren 6 ay içinde aynen geri verme veya tazmin suretiyle tamamen gidermesi halinde TCK'nin 168. maddesinin ikinci fıkrasındaki "Etkin pişmanlığın kovuşturma başladıktan sonra ve fakat hüküm verilmezden önce gösterilmesi halinde, verilecek cezanın yarısına kadarı indirilir" hükmünden faydalanabilecek.Bu süre içinde mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar, fıkra uyarınca infazın ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilemez. Bu hükümler, kanunun yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla hüküm verilmiş olup da kanun yoluna başvurulmaması sebebiyle kanunun yürürlüğe girmesinden sonra kesinleşen hükümler bakımından da uygulanacak.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/tbmmde-kabul-edildi-emniyet-teskilatina-iliskin-yeni-duzenleme-1106752181.html

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