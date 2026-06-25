https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/maradonanin-tanrinin-eli-golunde-kullanilan-top-acik-artirmaya-cikiyor-1106780139.html
Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünde kullanılan top açık artırmaya çıkıyor
Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünde kullanılan top açık artırmaya çıkıyor
Sputnik Türkiye
Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ve futbol tarihine 'Tanrı'nın Eli' olarak geçen golde kullanılan maç topu 2.5 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılıyor.
2026-06-25T19:37+0300
2026-06-25T19:37+0300
2026-06-25T19:37+0300
spor
diego maradona
dünya kupası
arjantin
heritage auctions
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Müzayede şirketi Heritage Auctions, top için başlangıç fiyatını 2.5 milyon dolar olarak belirledi. Şirket, söz konusu parçanın yaklaşık 9.2 milyon dolara alıcı bulabileceğini öngörüyor.‘Muhtemelen en önemli futbol hatırası'Koleksiyoncular tarafından "kutsal kase" olarak nitelendirilen top, Arjantin ile İngiltere arasında oynanan 1986 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında kullanılmıştı. Aynı maçta Maradona'nın giydiği forma, 2022 yılında düzenlenen açık artırmada 9.2 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.Heritage Auctions uzmanlarından Mike Provenzale, topun benzersiz bir koleksiyon ürünü olduğunu belirterek, "Bu eşsiz bir parça. Muhtemelen var olan en önemli futbol hatıra eşyası" ifadelerini kullandı.Futbol koleksiyon ürünlerine ilgi artıyorAçık artırma, futbol temalı koleksiyon ürünlerine yönelik ilginin hızla arttığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, özellikle ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA World Cup'nın da bu ilgiyi artırdığını belirtiyor.Spor koleksiyonculuğu pazarı uzun yıllar boyunca basketbol, beyzbol, Amerikan futbolu ve buz hokeyi gibi ABD merkezli branşların hakimiyetinde olsa da son yıllarda futbola yönelik talebin önemli ölçüde yükseldiği ifade ediliyor.Özellikle koleksiyon kartları pazarında, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimlere ait ürünlerin rekor seviyelerde değerlere ulaştığı belirtiliyor.Uzmanlara göre büyük turnuvalarda gösterilen performanslar, oyunculara ait koleksiyon ürünlerinin değerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle koleksiyoncuların ve yatırımcıların odağında artık bir sonraki büyük yıldızın kim olacağı sorusu bulunuyor.Provenzale, Dünya Kupası gibi organizasyonların piyasa üzerinde anlık etkiler yarattığını belirterek, turnuvanın ilerleyen aşamalarında öne çıkacak genç oyuncuların koleksiyon ürünlerinde yeni değer artışları görülebileceğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
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diego maradona, dünya kupası, arjantin, heritage auctions
diego maradona, dünya kupası, arjantin, heritage auctions
Maradona'nın 'Tanrı'nın Eli' golünde kullanılan top açık artırmaya çıkıyor
Arjantinli futbol efsanesi Diego Maradona'nın 1986 Dünya Kupası'nda İngiltere'ye attığı ve futbol tarihine 'Tanrı'nın Eli' olarak geçen golde kullanılan maç topu 2.5 milyon dolar başlangıç fiyatıyla açık artırmaya çıkarılıyor.
Müzayede şirketi Heritage Auctions, top için başlangıç fiyatını 2.5 milyon dolar olarak belirledi. Şirket, söz konusu parçanın yaklaşık 9.2 milyon dolara alıcı bulabileceğini öngörüyor.
‘Muhtemelen en önemli futbol hatırası'
Koleksiyoncular tarafından "kutsal kase" olarak nitelendirilen top, Arjantin ile İngiltere arasında oynanan 1986 Dünya Kupası çeyrek final karşılaşmasında kullanılmıştı. Aynı maçta Maradona'nın giydiği forma, 2022 yılında düzenlenen açık artırmada 9.2 milyon dolara satılarak rekor kırmıştı.
Heritage Auctions uzmanlarından Mike Provenzale, topun benzersiz bir koleksiyon ürünü olduğunu belirterek, "Bu eşsiz bir parça. Muhtemelen var olan en önemli futbol hatıra eşyası" ifadelerini kullandı.
Futbol koleksiyon ürünlerine ilgi artıyor
Açık artırma, futbol temalı koleksiyon ürünlerine yönelik ilginin hızla arttığı bir dönemde gerçekleştiriliyor. Uzmanlar, özellikle ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2026 FIFA World Cup'nın da bu ilgiyi artırdığını belirtiyor.
Spor koleksiyonculuğu pazarı uzun yıllar boyunca basketbol, beyzbol, Amerikan futbolu ve buz hokeyi gibi ABD merkezli branşların hakimiyetinde olsa da son yıllarda futbola yönelik talebin önemli ölçüde yükseldiği ifade ediliyor.
Özellikle koleksiyon kartları pazarında, Lionel Messi, Cristiano Ronaldo ve Kylian Mbappe gibi yıldız isimlere ait ürünlerin rekor seviyelerde değerlere ulaştığı belirtiliyor.
Uzmanlara göre büyük turnuvalarda gösterilen performanslar, oyunculara ait koleksiyon ürünlerinin değerini doğrudan etkiliyor. Bu nedenle koleksiyoncuların ve yatırımcıların odağında artık bir sonraki büyük yıldızın kim olacağı sorusu bulunuyor.
Provenzale, Dünya Kupası gibi organizasyonların piyasa üzerinde anlık etkiler yarattığını belirterek, turnuvanın ilerleyen aşamalarında öne çıkacak genç oyuncuların koleksiyon ürünlerinde yeni değer artışları görülebileceğini söyledi.