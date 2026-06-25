https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/manisada-4-ton-bozuk-midye-ele-gecirildi-urunler-imha-edildi-1106779074.html

Manisa'da 4 ton bozuk midye ele geçirildi: Ürünler imha edildi

Manisa'da 4 ton bozuk midye ele geçirildi: Ürünler imha edildi

Sputnik Türkiye

Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir tırda, taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 4 ton midye ele geçirildi. Tüketime uygun... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T18:52+0300

2026-06-25T18:52+0300

2026-06-25T18:52+0300

türki̇ye

midye

midye dolma

bozuk gıda

bozuk yemek

gıda

gıda zehirlenmesi

tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

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Soma Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.Araçta yapılan aramada, herhangi bir taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 560 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye tespit edildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.

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Sputnik Türkiye

midye, midye dolma, bozuk gıda, bozuk yemek, gıda, gıda zehirlenmesi, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü