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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/manisada-4-ton-bozuk-midye-ele-gecirildi-urunler-imha-edildi-1106779074.html
Manisa'da 4 ton bozuk midye ele geçirildi: Ürünler imha edildi
Manisa'da 4 ton bozuk midye ele geçirildi: Ürünler imha edildi
Sputnik Türkiye
Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir tırda, taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 4 ton midye ele geçirildi. Tüketime uygun... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:52+0300
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midye
midye dolma
bozuk gıda
bozuk yemek
gıda
gıda zehirlenmesi
tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
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Soma Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.Araçta yapılan aramada, herhangi bir taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 560 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye tespit edildi.Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/izmirde-kacak-midye-operasyonu-27-ton-midye-ele-gecirildi-1101013309.html
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midye, midye dolma, bozuk gıda, bozuk yemek, gıda, gıda zehirlenmesi, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü
midye, midye dolma, bozuk gıda, bozuk yemek, gıda, gıda zehirlenmesi, tarım bakanlığı gıda ve kontrol genel müdürlüğü

Manisa'da 4 ton bozuk midye ele geçirildi: Ürünler imha edildi

18:52 25.06.2026
© AAmidye
midye - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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Manisa'nın Soma ilçesinde jandarma ekiplerinin denetiminde durdurulan bir tırda, taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 4 ton midye ele geçirildi. Tüketime uygun olmadığı belirlenen midyeler imha edildi.
Soma Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri uygulama noktasında şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
Araçta yapılan aramada, herhangi bir taşıma ve sağlık belgesi bulunmayan 560 çuval içerisinde yaklaşık 4 ton midye tespit edildi.
Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince yapılan incelemede insan tüketimine uygun olmadığı belirlenen midyeler, gerekli işlemlerin ardından imha edildi. Olayla ilgili idari işlem başlatıldı.
Kaçak midye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
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