İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi

İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzenledikleri denetimlerde 27 ton kaçak midye ele geçirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir tırda, kaçak avlandığı belirlenen 27 ton midye tespit edildi. Tır sürücüsüne, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler ise ekipler tarafından güvenli bir şekilde denize bırakıldı.

