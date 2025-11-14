https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/izmirde-kacak-midye-operasyonu-27-ton-midye-ele-gecirildi-1101013309.html
İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi
İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzenledikleri denetimlerde 27 ton kaçak midye ele geçirdi. Kaçak... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T17:29+0300
2025-11-14T17:29+0300
2025-11-14T17:29+0300
türki̇ye
konak
karabağlar
bornova
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013135_0:369:2000:1494_1920x0_80_0_0_65c58d56c807f09b88f7c590e1da577c.jpg
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir tırda, kaçak avlandığı belirlenen 27 ton midye tespit edildi. Tır sürücüsüne, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler ise ekipler tarafından güvenli bir şekilde denize bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ortakoyde-midye-faciasi-anne-de-hayatini-kaybetti-aileden-3-kisi-oldu-1100994743.html
türki̇ye
konak
karabağlar
bornova
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013135_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_455c3c1605256efb5bcc1fb623414aa4.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
konak, karabağlar, bornova, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
konak, karabağlar, bornova, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi
İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzenledikleri denetimlerde 27 ton kaçak midye ele geçirdi. Kaçak avcılıkla ilgili tır sürücüsüne 37 bin 370 lira para cezası kesildi. El konulan midyeler ise ekipler tarafından denize geri bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında bir tırda, kaçak avlandığı belirlenen 27 ton midye tespit edildi. Tır sürücüsüne, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.
El konulan midyeler ise ekipler tarafından güvenli bir şekilde denize bırakıldı.