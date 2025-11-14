Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/izmirde-kacak-midye-operasyonu-27-ton-midye-ele-gecirildi-1101013309.html
İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi
İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi
Sputnik Türkiye
İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzenledikleri denetimlerde 27 ton kaçak midye ele geçirdi. Kaçak... 14.11.2025, Sputnik Türkiye
2025-11-14T17:29+0300
2025-11-14T17:29+0300
türki̇ye
konak
karabağlar
bornova
i̇zmir
i̇zmir büyükşehir belediyesi
i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı
i̇zmir valiliği
i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013135_0:369:2000:1494_1920x0_80_0_0_65c58d56c807f09b88f7c590e1da577c.jpg
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi. Denetimler sırasında bir tırda, kaçak avlandığı belirlenen 27 ton midye tespit edildi. Tır sürücüsüne, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı. El konulan midyeler ise ekipler tarafından güvenli bir şekilde denize bırakıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20251114/ortakoyde-midye-faciasi-anne-de-hayatini-kaybetti-aileden-3-kisi-oldu-1100994743.html
türki̇ye
konak
karabağlar
bornova
i̇zmir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0b/0e/1101013135_0:0:2000:1500_1920x0_80_0_0_455c3c1605256efb5bcc1fb623414aa4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
konak, karabağlar, bornova, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı
konak, karabağlar, bornova, i̇zmir, i̇zmir büyükşehir belediyesi, i̇zmir büyükşehir belediye başkanlığı, i̇zmir valiliği, i̇zmir cumhuriyet başsavcılığı

İzmir’de kaçak midye operasyonu: 27 ton midye ele geçirildi

17:29 14.11.2025
© AA / İzmir Tarım İl MüdürlüğüKaçak midye
Kaçak midye - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
© AA / İzmir Tarım İl Müdürlüğü
Abone ol
İzmir'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde düzenledikleri denetimlerde 27 ton kaçak midye ele geçirdi. Kaçak avcılıkla ilgili tır sürücüsüne 37 bin 370 lira para cezası kesildi. El konulan midyeler ise ekipler tarafından denize geri bırakıldı.
Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Konak, Karabağlar ve Bornova ilçelerinde eş zamanlı denetimler gerçekleştirdi.
Denetimler sırasında bir tırda, kaçak avlandığı belirlenen 27 ton midye tespit edildi. Tır sürücüsüne, kaçak avcılık nedeniyle 37 bin 370 lira idari para cezası uygulandı.
El konulan midyeler ise ekipler tarafından güvenli bir şekilde denize bırakıldı.
Beşiktaş'ta mühürlenen işletme - Sputnik Türkiye, 1920, 14.11.2025
TÜRKİYE
Ortaköy’de midye faciasında 4 gözaltı: Anne de hayatını kaybetti, aileden 3 kişi öldü
10:04
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2025 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала