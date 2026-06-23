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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/lavrov-kiev-belarusu-ukrayna-catismasina-cekmeye-calisiyor-1106716219.html
Lavrov: Kiev, Belarus'u Ukrayna çatışmasına çekmeye çalışıyor
Lavrov: Kiev, Belarus'u Ukrayna çatışmasına çekmeye çalışıyor
Sputnik Türkiye
Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında çocuk dolu otobüse düzenlediği saldırıya tepki gösteren Lavrov, Kiev rejiminin Belarus'u da çatışmanın içine çekmek... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T12:37+0300
2026-06-23T12:41+0300
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Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse yönelik saldırısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Minsk'i Ukrayna çatışmasına dahil etme çabası içinde olduğunu vurguladı.Moskova'daki büyükelçilerle Ukrayna'da çözüme ilişkin yuvarlak masa toplantısı yapan Lavrov, "Bu saldırının silahlı faaliyetlerin coğrafyasını genişletme, böylece çatışmayı siyasi ve diplomatik araçlarla çözüme kavuşturma imkanını zorlaştırma amacı taşıdığı aşikar" dedi.️Geçen hafta Ukrayna ordusu, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile saldırmıştı. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetmiş, 6'sı çocuk 8 kişi yaralanmıştı.'Zelenskiy bir Führer'Lavrov, Kiev ve Avrupalı siyasetçilerden gelen olası Ukrayna müzakerelerine dair haberleri yorumlarken, Vladimir Zelenskiy'in müzakereler için kaba ve gerçekçi olmayan şartlar öne sürdüğünü belirterek, "Führer, o bir Führer" ifadesini kullandı.'ABD, Rusya'ya baskıyı artıtıyor'Lavrov, ABD’nin Ukrayna ihtilafında 'objektif arabulucu' rolü iddialarından 'sanki vazgeçiyormuş gibi göründüğünü ve Rusya üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.Rusya Dışişleri Bakanı, Washington'ın Ukrayna'da birkaç yıllık bir ateşkesin değil, uzun vadeli bir barışın gerekli olduğu yönündeki kendi beyanlarını unuttuğunu ifade etti. Lavrov ayrıca, Anchorage mutabakatının bu yönde atılacak adımlar için temel oluşturduğunu kaydetti.Dışişleri Bakanı, "Alaska'nın Kiev'i silahlandırmak için zaman kazanmak amacıyla kurgulandığını düşünmek bile istemiyorum, ancak pratikte yaşananlar tam olarak böyleydi" diye konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/rusya-sorusturma-komitesi-bryanskta-cocuk-dolu-otobuse-saldiran-ukraynali-askerleri-belirledi-1106714449.html
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ukrayna, kiev, rusya, belarus, sergey lavrov, ukrayna krizi
ukrayna, kiev, rusya, belarus, sergey lavrov, ukrayna krizi

Lavrov: Kiev, Belarus'u Ukrayna çatışmasına çekmeye çalışıyor

12:37 23.06.2026 (güncellendi: 12:41 23.06.2026)
© Sputnik / Kristina Solovyova / Multimedya arşivine gidinВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и главы МИД Бангладеш Х. Рахмана - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
© Sputnik / Kristina Solovyova
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Ukrayna ordusunun Rusya topraklarında çocuk dolu otobüse düzenlediği saldırıya tepki gösteren Lavrov, Kiev rejiminin Belarus'u da çatışmanın içine çekmek istediği kaydetti.
Ukrayna ordusunun Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse yönelik saldırısını değerlendiren Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Kiev'in Minsk'i Ukrayna çatışmasına dahil etme çabası içinde olduğunu vurguladı.

Moskova'daki büyükelçilerle Ukrayna'da çözüme ilişkin yuvarlak masa toplantısı yapan Lavrov, "Bu saldırının silahlı faaliyetlerin coğrafyasını genişletme, böylece çatışmayı siyasi ve diplomatik araçlarla çözüme kavuşturma imkanını zorlaştırma amacı taşıdığı aşikar" dedi.

️Geçen hafta Ukrayna ordusu, Rusya'nın Bryansk Bölgesi'nde Belaruslu çocuk futbol takımını taşıyan otobüse İHA ile saldırmıştı. Saldırıda 1 kadın hayatını kaybetmiş, 6'sı çocuk 8 kişi yaralanmıştı.

'Zelenskiy bir Führer'

Lavrov, Kiev ve Avrupalı siyasetçilerden gelen olası Ukrayna müzakerelerine dair haberleri yorumlarken, Vladimir Zelenskiy'in müzakereler için kaba ve gerçekçi olmayan şartlar öne sürdüğünü belirterek, "Führer, o bir Führer" ifadesini kullandı.

'ABD, Rusya'ya baskıyı artıtıyor'

Lavrov, ABD’nin Ukrayna ihtilafında 'objektif arabulucu' rolü iddialarından 'sanki vazgeçiyormuş gibi göründüğünü ve Rusya üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti.

Rusya Dışişleri Bakanı, Washington'ın Ukrayna'da birkaç yıllık bir ateşkesin değil, uzun vadeli bir barışın gerekli olduğu yönündeki kendi beyanlarını unuttuğunu ifade etti. Lavrov ayrıca, Anchorage mutabakatının bu yönde atılacak adımlar için temel oluşturduğunu kaydetti.

Dışişleri Bakanı, "Alaska'nın Kiev'i silahlandırmak için zaman kazanmak amacıyla kurgulandığını düşünmek bile istemiyorum, ancak pratikte yaşananlar tam olarak böyleydi" diye konuştu.
Bryansk Bölgesi'nde saldırıya uğrayan otobüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.06.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Soruşturma Komitesi, Bryansk'ta çocuk dolu otobüse saldıran Ukraynalı askerleri belirledi
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