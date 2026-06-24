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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti: 17 kent için bir kez daha kırmızı alarm verildi
İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti: 17 kent için bir kez daha kırmızı alarm verildi
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İtalya'da Piacenza kenti yakınlarındaki bağda çalışan bir kişi sıcak hava etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün için 17 kentte kırmızı alarmın verildiği İtalya'da... 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Yaklaşık bir haftadır Avrupa'nın bazı ülkelerinde sıcak hava etkisini sürdürüyor. İtalyan ANSA ajansının haberine göre Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğlen saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.Bu arada, Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak termometrelere 38 olarak yansıdı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/avrupa-kavruluyor-turkiye-icin-tarih-verildi-prof-dr-orhan-senden-sicak-hava-uyarisi-1106739658.html
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İtalya'da aşırı sıcaklar nedeniyle 1 kişi hayatını kaybetti: 17 kent için bir kez daha kırmızı alarm verildi

20:09 24.06.2026 (güncellendi: 20:18 24.06.2026)
© AP Photo / Andrew MedichiniRoma'da sıcaklık rekoru
Roma'da sıcaklık rekoru - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© AP Photo / Andrew Medichini
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İtalya'da Piacenza kenti yakınlarındaki bağda çalışan bir kişi sıcak hava etkisiyle hayatını kaybetti. Bugün için 17 kentte kırmızı alarmın verildiği İtalya'da yarın da alarm durumu geçerli olacak.
Yaklaşık bir haftadır Avrupa'nın bazı ülkelerinde sıcak hava etkisini sürdürüyor.
İtalyan ANSA ajansının haberine göre Piacenza kenti yakınlarındaki bağda kavurucu sıcak altında çalışan 61 yaşındaki bir kişi yaşamını yitirdi.
Haberde, bu kişinin, kardeşi tarafından öğlen saatlerinde bağda hareketsiz bulunduğu ve sağlık ekiplerinin müdahalesine rağmen kurtarılamadığı ifade edildi.
Bu arada, Sağlık Bakanlığı, aşırı sıcaklar karşısında yüksek risk arz eden kentlere yönelik listesini de güncelledi.
Buna göre, Bakanlık günlerdir yüksek sıcaklıklar nedeniyle kırmızı alarm seviyesinde tuttuğu başkent Roma, Ancona, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Frosinone, Latina, Milano, Perugia, Pescara, Rieti, Torino, Venedik, Verona, Viterbo'ya ek olarak Bari kentini de yarın için bu kapsama aldı.
Bu şehirlerde bulunanlar, sıcak termometrelere 38 olarak yansıdı.
Sıcak hava uyarısı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
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