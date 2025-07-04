https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/664-kirkpinar-yagli-guresleri-basladi-yagli-gures-hangi-kanalda-1097610296.html

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Yağlı güreş hangi kanalda?

664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Yağlı güreş hangi kanalda?

Sputnik Türkiye

Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4–6 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenmeye başladı. 4 Temmuz Cuma günü müsabakalar başlarken, Başpehlivanlık... 04.07.2025, Sputnik Türkiye

2025-07-04T17:20+0300

2025-07-04T17:20+0300

2025-07-04T17:20+0300

spor

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güreş

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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda ilk müsabakalarla başladı.Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, 30 Haziran–6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Güreş müsabakalarının 4-6 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacağı ve organizasyonun minik boylardan başpehlivanlığa kadar 14 farklı kategoride sürdürüleceği ifade edildi. Resmi açılış töreninin 4 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de yapılacağı, törenin ardından protokol konuşmaları ve geçit töreninin gerçekleştirileceği bildirildi. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunun 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te başlayacağı, final karşılaşmalarının ise 6 Temmuz Pazar günü yapılacağı belirtildi. Güreşlerin TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacağı duyuruldu. Ayrıca Edirne Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden de müsabakaların takip edilebileceği açıklandı.

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