https://anlatilaninotesi.com.tr/20250704/664-kirkpinar-yagli-guresleri-basladi-yagli-gures-hangi-kanalda-1097610296.html
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Yağlı güreş hangi kanalda?
664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Yağlı güreş hangi kanalda?
Sputnik Türkiye
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4–6 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenmeye başladı. 4 Temmuz Cuma günü müsabakalar başlarken, Başpehlivanlık... 04.07.2025, Sputnik Türkiye
2025-07-04T17:20+0300
2025-07-04T17:20+0300
2025-07-04T17:20+0300
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Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda ilk müsabakalarla başladı.Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, 30 Haziran–6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Güreş müsabakalarının 4-6 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacağı ve organizasyonun minik boylardan başpehlivanlığa kadar 14 farklı kategoride sürdürüleceği ifade edildi. Resmi açılış töreninin 4 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de yapılacağı, törenin ardından protokol konuşmaları ve geçit töreninin gerçekleştirileceği bildirildi. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunun 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te başlayacağı, final karşılaşmalarının ise 6 Temmuz Pazar günü yapılacağı belirtildi. Güreşlerin TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacağı duyuruldu. Ayrıca Edirne Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden de müsabakaların takip edilebileceği açıklandı.
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664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri başladı: Yağlı güreş hangi kanalda?
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 4–6 Temmuz tarihleri arasında Edirne'de düzenlenmeye başladı. 4 Temmuz Cuma günü müsabakalar başlarken, Başpehlivanlık güreşleri 5 Temmuz Cumartesi günü, final ise 6 Temmuz Pazar günü yapılacak. Organizasyon, TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacak.
Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, Edirne Sarayiçi Er Meydanı’nda ilk müsabakalarla başladı.
Edirne Belediyesi tarafından düzenlenen 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin, 30 Haziran–6 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirileceği açıklandı. Güreş müsabakalarının 4-6 Temmuz tarihleri arasında Sarayiçi Er Meydanı’nda yapılacağı ve organizasyonun minik boylardan başpehlivanlığa kadar 14 farklı kategoride sürdürüleceği ifade edildi.
Resmi açılış töreninin 4 Temmuz Cuma günü saat 18.00’de yapılacağı, törenin ardından protokol konuşmaları ve geçit töreninin gerçekleştirileceği bildirildi. Başpehlivanlık güreşlerinin ilk turunun 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00’te başlayacağı, final karşılaşmalarının ise 6 Temmuz Pazar günü yapılacağı belirtildi.
Güreşlerin TRT Spor ve TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı yayınlanacağı duyuruldu. Ayrıca Edirne Belediyesi’nin sosyal medya hesapları üzerinden de müsabakaların takip edilebileceği açıklandı.