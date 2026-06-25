https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/istanbul-programi-iptal-edilmisti-kilicdaroglundan-aciklama-geldi-1106758290.html

İstanbul programı iptal edilmişti: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

İstanbul programı iptal edilmişti: Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi

Sputnik Türkiye

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugün İstanbul'da gerçekleştirmesi planlanan programı iptal edildi. Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T10:12+0300

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bugünkü İstanbul programı iptal edildi. CHP'li Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugün İstanbul’da gerçekleştirmesi planlanan programın iptal edildiğini bildirmişti.Kemal Kılıçdaroğlu ise yaptığı paylaşımında program iptalinin gerekçesini açıkladı. Kılıçdaroğlu, "Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır" ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının tamamı şöyle:"Hiçbir inancı, hayatımın hiçbir döneminde siyasetin ve propagandanın malzemesi yapmayı doğru görmedim. İslam inancının en müstesna zamanlarından olan Muharrem ayının ve Aşura gününün de siyasi polemiklere, gerilimlere, kavgalara, propaganda hesaplarına ve istismara konu edilmesine müsaade etmeyecek; en azından bu utancın ve bu vebalin bir parçası olmayacağız. Bizim nazarımızda toplumsal ve manevi değerler; siyasi ikbal hesaplarından ve günlük siyasi kazanımlardan çok daha kıymetlidir. Bu değerlere karşı gösterilmesi gereken özen, her türlü siyasi hesap ve beklentinin üzerindedir. Bu anlayışla, programımızda yer almasına rağmen, içinde oluşan atmosfer nedeniyle Aşura etkinliğine fiziken katılmamanın daha doğru, daha anlamlı ve daha isabetli olacağı kanaatine vardık. Çünkü bazı zamanlarda en doğru duruş, kalabalıkların içinde görünmek değil; inancın siyasete malzeme edilmesine ortak olmamaktır. Aşura etkinliğine yönelik mesajımı, gönül birlikteliğimizin ve muhabbetimizin bir nişanesi olarak sizlerle paylaşıyor; bizi en doğru anlayacağına inandığım bütün canlarımızı en kalbi duygularımla selamlıyor, Muharrem ayının ve Aşura’nın birlik, kardeşlik ve hakikat ikliminin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/miras-kalan-ev-ve-arsalar-icin-yeni-donem-satista-kurallar-degisti-1106757755.html

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