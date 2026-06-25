https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/katz-lubnandaki-tampon-bolgelerden-cekilmeyecegiz-1106778332.html
Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz
Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD’li yetkilinin söylemini reddederek Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceklerini ve ‘Lübnan, Suriye ve Gazze’de gerektiği... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:46+0300
2026-06-25T18:46+0300
2026-06-25T18:46+0300
dünya
i̇srail
yisrael katz
lübnan
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_31afe7a918576a12b466588562318f3e.jpg
Yisrail Katz, ABD’li yetkiliyi yalanladı. İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:ABD Dışişleri yetkilisi, ‘çekiliyorlar’ demiştiABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekileceğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirmişti.Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" demişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
i̇srail
lübnan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/06/1090068888_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_ec21af983683459afdd9fdb5fd4886af.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇srail, yisrael katz, lübnan, haberler
i̇srail, yisrael katz, lübnan, haberler
Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD’li yetkilinin söylemini reddederek Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceklerini ve ‘Lübnan, Suriye ve Gazze’de gerektiği kadar kalacaklarını” söyledi.
Yisrail Katz, ABD’li yetkiliyi yalanladı. İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:
‘Tambon bölgelerden’ çekilmeyeğiz.
Ordu, Lübnan, Suriye ve Gazze’deki ‘tampon bölgelerde’ gerektiği kadar kalacak.
ABD Dışişleri yetkilisi, ‘çekiliyorlar’ demişti
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekileceğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirmişti.
Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" demişti.