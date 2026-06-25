https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/katz-lubnandaki-tampon-bolgelerden-cekilmeyecegiz-1106778332.html

Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz

Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD’li yetkilinin söylemini reddederek Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceklerini ve ‘Lübnan, Suriye ve Gazze’de gerektiği... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T18:46+0300

2026-06-25T18:46+0300

2026-06-25T18:46+0300

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Yisrail Katz, ABD’li yetkiliyi yalanladı. İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:ABD Dışişleri yetkilisi, ‘çekiliyorlar’ demiştiABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekileceğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirmişti.Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" demişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html

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