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Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz
Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz
Sputnik Türkiye
İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD’li yetkilinin söylemini reddederek Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceklerini ve ‘Lübnan, Suriye ve Gazze’de gerektiği... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:46+0300
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Yisrail Katz, ABD’li yetkiliyi yalanladı. İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:ABD Dışişleri yetkilisi, ‘çekiliyorlar’ demiştiABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekileceğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirmişti.Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" demişti.
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i̇srail, yisrael katz, lübnan, haberler
i̇srail, yisrael katz, lübnan, haberler

Katz: Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceğiz

18:46 25.06.2026
© AP Photo / Dan Balilty Israel Katz
 Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Dan Balilty
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İsrail Savunma Bakanı Katz, ABD’li yetkilinin söylemini reddederek Lübnan’daki ‘tampon bölgelerden’ çekilmeyeceklerini ve ‘Lübnan, Suriye ve Gazze’de gerektiği kadar kalacaklarını” söyledi.
Yisrail Katz, ABD’li yetkiliyi yalanladı. İsrail Savunma Bakanı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

‘Tambon bölgelerden’ çekilmeyeğiz.

Ordu, Lübnan, Suriye ve Gazze’deki ‘tampon bölgelerde’ gerektiği kadar kalacak.

ABD Dışişleri yetkilisi, ‘çekiliyorlar’ demişti

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekileceğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirmişti.
Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" demişti.
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