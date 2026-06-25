https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kalibaftan-abdye-yalanlama-tutulmayan-sozler-ve-bos-laflar-1106771211.html

Kalibaf’tan ABD’ye yalanlama: Tutulmayan sözler ve boş laflar

Kalibaf’tan ABD’ye yalanlama: Tutulmayan sözler ve boş laflar

Sputnik Türkiye

İran'ın Baş Müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının ABD mallarına harcanacağı iddiasını reddetti. Detaylar haberde...

2026-06-25T16:14+0300

2026-06-25T16:14+0300

2026-06-25T16:14+0300

dünya

muhammed bakır kalibaf

i̇ran

abd

scott bessent

donald trump

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İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını ABD tarım ürünleri satın almak için harcayacağı iddiasının yanlış olduğunu söyledi.Kalibaf, X'te yaptığı bir paylaşımda, "ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" dedi.ABD tarafı ne demişti?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini tekrarlayarak, İran'ın dondurulmuş varlıklarının büyük bir bölümünün ABD gıda ve ilaçlarını satın almak için kullanılacağını ısrarla belirtti. İran ise harcamalarını kendisinin belirleyeceğini söylüyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html

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