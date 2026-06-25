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Kalibaf’tan ABD’ye yalanlama: Tutulmayan sözler ve boş laflar
Kalibaf’tan ABD’ye yalanlama: Tutulmayan sözler ve boş laflar
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İran'ın Baş Müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının ABD mallarına harcanacağı iddiasını reddetti. Detaylar haberde...
2026-06-25T16:14+0300
2026-06-25T16:14+0300
dünya
muhammed bakır kalibaf
i̇ran
abd
scott bessent
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İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını ABD tarım ürünleri satın almak için harcayacağı iddiasının yanlış olduğunu söyledi.Kalibaf, X'te yaptığı bir paylaşımda, "ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" dedi.ABD tarafı ne demişti?ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini tekrarlayarak, İran'ın dondurulmuş varlıklarının büyük bir bölümünün ABD gıda ve ilaçlarını satın almak için kullanılacağını ısrarla belirtti. İran ise harcamalarını kendisinin belirleyeceğini söylüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
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muhammed bakır kalibaf, i̇ran, abd, scott bessent, donald trump
muhammed bakır kalibaf, i̇ran, abd, scott bessent, donald trump

Kalibaf’tan ABD’ye yalanlama: Tutulmayan sözler ve boş laflar

16:14 25.06.2026
© REUTERS Amr Abdallah DalshKalibaf
Kalibaf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Amr Abdallah Dalsh
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İran'ın Baş Müzakerecisi ve Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, ABD'nin dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının ABD mallarına harcanacağı iddiasını reddetti.
İran'ın baş müzakerecisi Muhammed Bakır Kalibaf, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin İran'ın dondurulmuş varlıklarını ABD tarım ürünleri satın almak için harcayacağı iddiasının yanlış olduğunu söyledi.
Kalibaf, X'te yaptığı bir paylaşımda, "ABD sadece GDO'lu soya fasulyesi, tutulmayan sözler ve boş laflar ihraç ediyor" dedi.

ABD tarafı ne demişti?

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, çarşamba günü ABD Başkanı Donald Trump'ın sözlerini tekrarlayarak, İran'ın dondurulmuş varlıklarının büyük bir bölümünün ABD gıda ve ilaçlarını satın almak için kullanılacağını ısrarla belirtti. İran ise harcamalarını kendisinin belirleyeceğini söylüyor.
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