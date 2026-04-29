Oyuncu Oktay Çubuk’un kalbi durdu: Yoğun bakımda tedavisi sürüyor

Sputnik Türkiye

Portekiz'de bulunduğu sırada aniden fenalaşan oyuncu Oktay Çubuk'un kalbinin durduğu ve hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Yoğun bakımda tedavisi süren 30... 29.04.2026, Sputnik Türkiye

2026-04-29T11:04+0300

“Ah Nerede” ve “Cennetin Gözyaşları” gibi yapımlarla tanınan Oktay Çubuk, Portekiz’de bulunduğu sırada aniden rahatsızlandı.Oyuncunun, annesi Nilhan Çetinyamaç Çubuk’a iş seyahati sırasında eşlik ettiği öğrenildi.Kalbi durdu, hastaneye kaldırıldıEdinilen bilgilere göre Oktay Çubuk’un kalbi durdu ve acil olarak hastaneye kaldırıldı.Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından oyuncunun hayata döndürüldüğü ve yoğun bakıma alındığı belirtildi.Yoğun bakımda tedavi sürüyorHastanede tedavisi devam eden oyuncunun yoğun bakımda olduğu ifade edildi.Yetkililerden alınan bilgiye göre, oyuncunun hayati riskinin ortadan kalktığı ancak tedavisinin bir süre daha süreceği bildirildi.Oktay Çubuk kimdir?1996 doğumlu olan Oktay Çubuk, İzmir’de dünyaya geldi.Eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde tamamlayan oyuncu, ilk kez 2017 yılında yayınlanan “Cennetin Gözyaşları” dizisinde canlandırdığı Ömer karakteriyle tanındı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

