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Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.3 kişi hayatını kaybettiYangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/meteoroloji-uzmanindan-kritik-uyari-asiri-sicaklar-icin-tarih-verdi-kivilcim-ureten-tum-faaliyetler-1106764350.html
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kahramanmaraş, yangın, onikişubat
kahramanmaraş, yangın, onikişubat

Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

13:40 25.06.2026 (güncellendi: 13:51 25.06.2026)
© AABina yangını
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Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

3 kişi hayatını kaybetti

Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.
Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
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