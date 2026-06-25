https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/kahramanmarasta-yangin-faciasi-3-kisi-hayatini-kaybetti-1106765511.html

Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T13:40+0300

2026-06-25T13:40+0300

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türki̇ye

kahramanmaraş

yangın

onikişubat

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Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı.İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, ardından bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.3 kişi hayatını kaybettiYangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.Dumandan etkilenen 2 kişi ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/meteoroloji-uzmanindan-kritik-uyari-asiri-sicaklar-icin-tarih-verdi-kivilcim-ureten-tum-faaliyetler-1106764350.html

türki̇ye

kahramanmaraş

onikişubat

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