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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/japonya-alarmda-iki-tayfun-pes-pese-geliyor-1106773528.html
Japonya alarmda: İki tayfun peş peşe geliyor
Japonya alarmda: İki tayfun peş peşe geliyor
Sputnik Türkiye
Japonya ve Tayvan, Mekkhala ve Higos tayfunlarının etkisi altına girdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle tahliyeler başlarken, sel, heyelan ve taşkın riskine karşı... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:32+0300
2026-06-25T18:32+0300
dünya
japonya
japonya meteoroloji ajansı
pasifik
tayfun
fırtına
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Mekkhala ve Higos tayfunları Doğu Asya'da etkisini artırırken, Japonya ve Tayvan'da yetkililer peş peşe uyarılar yayımladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde tahliyeler başlatılırken, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Mekkhala tayfununun ülkenin Pasifik kıyılarına yaklaşmasının beklendiğini, Filipinler'in doğusunda ilerleyen Higos tayfununun ise kuzeye yöneldiğini açıkladı.Tahliyeler başladıTayvan'da Mekkhala tayfununun etkisiyle başkent Taipei ile güneydeki Kaohsiung ve Pingtung bölgelerinde şiddetli yağışlar görüldü. Bazı bölgelerde yollar sular altında kalırken, Pingtung'da kamu kurumları ve okullar kapatıldı.Doğudaki Hualien bölgesinde ise dağlarda hızla dolan bir baraj gölünün taşma riski nedeniyle 200'den fazla kişinin tahliye edileceği açıklandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.Japonya'da sel ve heyelan uyarısıJMA, özellikle Okinawa ve Amami Adaları başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağış, heyelan, taşkın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı da Yamaguchi ve Fukuoka gibi batı ve güneybatı illerinde yüz binlerce kişinin tahliye emirlerinden etkilendiğini açıkladı.Şiddetli yağış nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verilirken, tren seferleri ve uçuşlarda da iptaller yaşanabileceği bildirildi. Tayvan'da ise yağışların önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/avrupada-sicaklik-alarmi-artiyor-olu-sayisi-250-1106770691.html
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japonya, japonya meteoroloji ajansı, pasifik, tayfun, fırtına
japonya, japonya meteoroloji ajansı, pasifik, tayfun, fırtına

Japonya alarmda: İki tayfun peş peşe geliyor

18:32 25.06.2026
© AP Photo / Eugene HoshikoArşiv fotoğraf
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Eugene Hoshiko
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Japonya ve Tayvan, Mekkhala ve Higos tayfunlarının etkisi altına girdi. Şiddetli yağışlar nedeniyle tahliyeler başlarken, sel, heyelan ve taşkın riskine karşı geniş çaplı uyarılar yapıldı.
Mekkhala ve Higos tayfunları Doğu Asya'da etkisini artırırken, Japonya ve Tayvan'da yetkililer peş peşe uyarılar yayımladı. Şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgelerde tahliyeler başlatılırken, ulaşımda da aksamalar yaşanabileceği bildirildi.
Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), Mekkhala tayfununun ülkenin Pasifik kıyılarına yaklaşmasının beklendiğini, Filipinler'in doğusunda ilerleyen Higos tayfununun ise kuzeye yöneldiğini açıkladı.

Tahliyeler başladı

Tayvan'da Mekkhala tayfununun etkisiyle başkent Taipei ile güneydeki Kaohsiung ve Pingtung bölgelerinde şiddetli yağışlar görüldü. Bazı bölgelerde yollar sular altında kalırken, Pingtung'da kamu kurumları ve okullar kapatıldı.
Doğudaki Hualien bölgesinde ise dağlarda hızla dolan bir baraj gölünün taşma riski nedeniyle 200'den fazla kişinin tahliye edileceği açıklandı. Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Japonya'da sel ve heyelan uyarısı

JMA, özellikle Okinawa ve Amami Adaları başta olmak üzere birçok bölgede şiddetli yağış, heyelan, taşkın ve kuvvetli rüzgara karşı dikkatli olunması çağrısı yaptı.
Japonya Yangın ve Afet Yönetimi Ajansı da Yamaguchi ve Fukuoka gibi batı ve güneybatı illerinde yüz binlerce kişinin tahliye emirlerinden etkilendiğini açıkladı.
Şiddetli yağış nedeniyle bazı fabrikalarda üretime ara verilirken, tren seferleri ve uçuşlarda da iptaller yaşanabileceği bildirildi. Tayvan'da ise yağışların önümüzdeki hafta boyunca etkisini sürdürmesi bekleniyor.
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