https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/italya-ruttenin-iddiasini-yalanladi-tajaniden-arakciye-aciklama-1106776228.html
İtalya, Rutte’nin iddiasını yalanladı, Tajani'den Arakçi'ye açıklama
İtalya, Rutte’nin iddiasını yalanladı, Tajani'den Arakçi'ye açıklama
Sputnik Türkiye
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye, ülkesinin ABD ile arasındaki anlaşmalara sıkı sıkıya... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:44+0300
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NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Amerika merkezli Fox News'te yayımlanan röportajında, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken Epik Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçak kalktığına dair ifadesinin yankıları sürüyor.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Bakan Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:‘Hürmüz için talepte bulundum'Tajani, Arakçi'den Hürmüz Boğazı konusunda da bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Rutte'ye tepkilerRutte, Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık vererek, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ila 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz" demişti.İtalya’da muhalefetteki partiler, Rutte'nin açıklamaları dolayısıyla koalisyon iktidarına sert tepki göstermişti.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dün Rutte'nin açıklamasını yalanlayarak sadece lojistik uçuşlara izin verildiği şeklinde düzeltmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
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antonio tajani, i̇ran, haberler
antonio tajani, i̇ran, haberler
İtalya, Rutte’nin iddiasını yalanladı, Tajani'den Arakçi'ye açıklama
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye, ülkesinin ABD ile arasındaki anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kaldığını belirterek, İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde yer almadığını ve üslerinin de savaşa yönelik faaliyetler için kullanılmasına izin vermediğini söyledi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Amerika merkezli Fox News'te yayımlanan röportajında, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken Epik Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçak kalktığına dair ifadesinin yankıları sürüyor.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.
Bakan Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:
İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüm. İtalya, ABD ile yapılan anlaşmalara sıkı sıkıya bağlı kalarak, hiçbir zaman İran'a karşı herhangi bir askeri girişimde bulunmamış ve İran'a karşı savaş için üs kullanımına asla izin vermemiştir.
‘Hürmüz için talepte bulundum'
Tajani, Arakçi'den Hürmüz Boğazı konusunda da bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:
Hürmüz Boğazı'nın tamamen yeniden açılmasını ve halen geçişi engellenen tüm İtalyan kargo gemilerine izin verilmesini talep ettim. Tahran'daki İtalyan büyükelçiliğinin yeniden açılması, ekonomik ve kültürel ilişkilerin yeniden başlaması açısından da güçlü bir diyalog işaretidir.
Rutte, Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık vererek, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ila 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz" demişti.
İtalya’da muhalefetteki partiler, Rutte'nin açıklamaları dolayısıyla koalisyon iktidarına sert tepki göstermişti.
İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dün Rutte'nin açıklamasını yalanlayarak sadece lojistik uçuşlara izin verildiği şeklinde düzeltmişti.