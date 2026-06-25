https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/italya-ruttenin-iddiasini-yalanladi-tajaniden-arakciye-aciklama-1106776228.html

İtalya, Rutte’nin iddiasını yalanladı, Tajani'den Arakçi'ye açıklama

İtalya, Rutte’nin iddiasını yalanladı, Tajani'den Arakçi'ye açıklama

Sputnik Türkiye

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'ye, ülkesinin ABD ile arasındaki anlaşmalara sıkı sıkıya... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T17:44+0300

2026-06-25T17:44+0300

2026-06-25T17:44+0300

dünya

antonio tajani

i̇ran

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/05/1104033703_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_de6577f834bbd04fea02ce56c6db6ccd.jpg

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin dün Amerika merkezli Fox News'te yayımlanan röportajında, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık verirken Epik Öfke Operasyonu'nu desteklemek için İtalya'daki ABD üslerinden 500 uçak kalktığına dair ifadesinin yankıları sürüyor.İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Tajani, konuyla ilgili İranlı mevkidaşı Erakçi ile telefon görüşmesi yaptı.Bakan Tajani, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları söyledi:‘Hürmüz için talepte bulundum'Tajani, Arakçi'den Hürmüz Boğazı konusunda da bazı taleplerde bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:Rutte'ye tepkilerRutte, Fox News kanalına verdiği röportajda, Avrupalı müttefiklerin ABD'nin İran'a yönelik savaşında yardım etmediği iddialarına karşılık vererek, "Hayal kırıklığını tamamen anlıyorum ancak İtalya'yı örnek alırsak, (Destansı Öfke) operasyonunu desteklemek için İtalya'daki Amerikan üslerinden 500 ABD uçağı kalktı. Yani bu çok büyük bir sayı. Avrupa'nın tamamına baktığınızda, 4 bin ila 5 bin arasında uçuştan bahsediyoruz" demişti.İtalya’da muhalefetteki partiler, Rutte'nin açıklamaları dolayısıyla koalisyon iktidarına sert tepki göstermişti.İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto, dün Rutte'nin açıklamasını yalanlayarak sadece lojistik uçuşlara izin verildiği şeklinde düzeltmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html

i̇ran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antonio tajani, i̇ran, haberler