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İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı
Sputnik Türkiye
İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 116 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.Devleti vergi kaybına uğratarak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.Soruşturma kapsamında ayrıca toplam piyasa değeri 7 milyon 165 bin lirayı bulan 106 bin 500 litre kaçak akaryakıt daha tespit edildiği, suçta kullanıldığı belirlenen 5 araç hakkında tedbir kararı uygulandığı ve 2 araca el konularak gümrük idaresine teslim edildiği öğrenildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kacak-akaryakit-operasyonunda-320-ton-10-numara-yag-ele-gecirildi-1087676476.html
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akaryakıt, akaryakıt istasyonu, akaryakıt fiyatları, akaryakıt zammı, akaryakıt indirimi, akaryakıt tankeri, akaryakıt hırsızlığı, kaçak, benzin, mazot

İstanbul merkezli 3 ilde kaçak akaryakıt operasyonu: 7 gözaltı

21:34 25.06.2026 (güncellendi: 21:40 25.06.2026)
© AAKaçak akaryakıt
Kaçak akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay’da eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 116 bin 500 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 7 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul, Afyonkarahisar ve Hatay’da eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.
Devleti vergi kaybına uğratarak haksız kazanç elde ettikleri değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışmalarda 7 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 700 bin lira olan 10 bin litre karışımlı kaçak akaryakıt ele geçirildi.
Soruşturma kapsamında ayrıca toplam piyasa değeri 7 milyon 165 bin lirayı bulan 106 bin 500 litre kaçak akaryakıt daha tespit edildiği, suçta kullanıldığı belirlenen 5 araç hakkında tedbir kararı uygulandığı ve 2 araca el konularak gümrük idaresine teslim edildiği öğrenildi.
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