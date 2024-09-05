https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kacak-akaryakit-operasyonunda-320-ton-10-numara-yag-ele-gecirildi-1087676476.html

Kaçak akaryakıt operasyonunda 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi

Kaçak akaryakıt operasyonunda 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi

Sputnik Türkiye

Akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda yanıcı özelliğe sahip 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 23 kişi gözaltına alındı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye

2024-09-05T12:04+0300

2024-09-05T12:04+0300

2024-09-05T12:04+0300

türkiye

kaçakçılık

akaryakıt

10 numara

operasyon

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.'10 numara yağ' tehlikesiKent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki '10 numara yağ' olarak tabir edilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıt ile bunların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'akaryakıt kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.Fiyatı ucuz diye tercih ediliyor10 numara yağ olarak bilinen kaçak yakıt özellikle otobüs, kamyon ve Tır sürücüleri tarafından 'fiyatından' dolayı tercih ediliyor. Ama çeşitli endüstriyel maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen 'yağ', yanıcı özelliğinden dolayı çok tehlikeli. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir çok otobüs yangınında yapılan incelemelerde '10 numara yağ' kullanıldığı ortaya çıkmıştı.

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kaçakçılık, akaryakıt, 10 numara, operasyon