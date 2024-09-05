https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/kacak-akaryakit-operasyonunda-320-ton-10-numara-yag-ele-gecirildi-1087676476.html
Kaçak akaryakıt operasyonunda 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
Kaçak akaryakıt operasyonunda 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
Sputnik Türkiye
Akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda yanıcı özelliğe sahip 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 23 kişi gözaltına alındı. 05.09.2024, Sputnik Türkiye
2024-09-05T12:04+0300
2024-09-05T12:04+0300
2024-09-05T12:04+0300
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kaçakçılık
akaryakıt
10 numara
operasyon
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.'10 numara yağ' tehlikesiKent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki '10 numara yağ' olarak tabir edilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı. Adreslerdeki aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıt ile bunların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'akaryakıt kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.Fiyatı ucuz diye tercih ediliyor10 numara yağ olarak bilinen kaçak yakıt özellikle otobüs, kamyon ve Tır sürücüleri tarafından 'fiyatından' dolayı tercih ediliyor. Ama çeşitli endüstriyel maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen 'yağ', yanıcı özelliğinden dolayı çok tehlikeli. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir çok otobüs yangınında yapılan incelemelerde '10 numara yağ' kullanıldığı ortaya çıkmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240905/benzine-indirim-geliyor-1087668964.html
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kaçakçılık, akaryakıt, 10 numara, operasyon
kaçakçılık, akaryakıt, 10 numara, operasyon
Kaçak akaryakıt operasyonunda 320 ton '10 numara yağ' ele geçirildi
Akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyonda yanıcı özelliğe sahip 320 ton kaçak akaryakıt ele geçirilirken 23 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığına yönelik çalışma başlattı.
'10 numara yağ' tehlikesi
Kent genelinde teknik ve fiziki takip yapan ekipler, atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılıp işlemden geçirilmesiyle üretilen, motorinle benzer özellikteki '10 numara yağ' olarak tabir edilen akaryakıtın imal edilerek piyasaya sürüleceğini tespit etti. İstanbul'da çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda 23 kişi gözaltına alındı.
Adreslerdeki aramalarda satışa hazır 320 ton kaçak akaryakıt ile bunların nakliyesinde kullanılacağı belirlenen 7 araç ele geçirildi. Şüpheliler hakkında 'akaryakıt kaçakçılığı' suçundan adli işlem başlatıldı.
Fiyatı ucuz diye tercih ediliyor
10 numara yağ olarak bilinen kaçak yakıt özellikle otobüs, kamyon ve Tır sürücüleri tarafından 'fiyatından' dolayı tercih ediliyor. Ama çeşitli endüstriyel maddelerin karıştırılmasıyla elde edilen 'yağ', yanıcı özelliğinden dolayı çok tehlikeli. Geçtiğimiz yıllarda yaşanan bir çok otobüs yangınında yapılan incelemelerde '10 numara yağ' kullanıldığı ortaya çıkmıştı.