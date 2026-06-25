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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/israilin-guney-lubnandaki-tampon-bolgenin-bir-kismindan-cekiliyor-1106763090.html
İsrail'in Güney Lübnan'daki ‘tampon bölgenin’ bir kısmından çekiliyor
İsrail'in Güney Lübnan'daki ‘tampon bölgenin’ bir kısmından çekiliyor
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in Hizbullah ile savaşında işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekildiğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirdi. Detaylar haberde...
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in ne kadar bölgeden çekildiğini veya geri çekilmenin tam olarak nerede gerçekleştiğini belirtmedi. İsrail ve Lübnan, Washington’da ABD arabuluculuğunda Washington'da görüşmeler yürütüyor.‘Somut bir adım atıldı’Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" dedi ve Reuters’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İsrail’den henüz açıklama yokİsrail'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi, İsrail birliklerinin Güney Lübnan'daki sözde "tampon bölgeden" çekilmesinden haberdar olmadıklarını söyledi.
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i̇srail, lübnan, abd, ortadoğu, dışişleri bakanlığı
i̇srail, lübnan, abd, ortadoğu, dışişleri bakanlığı

İsrail'in Güney Lübnan'daki ‘tampon bölgenin’ bir kısmından çekiliyor

12:21 25.06.2026 (güncellendi: 12:39 25.06.2026)
© REUTERS Gil EliyahuLübnan-İsrail sınırındaki yolda İsrail askerleri
Lübnan-İsrail sınırındaki yolda İsrail askerleri - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© REUTERS Gil Eliyahu
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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in Hizbullah ile savaşında işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekildiğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirdi. İsrail tarafından henüz açıklama yok.
ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in ne kadar bölgeden çekildiğini veya geri çekilmenin tam olarak nerede gerçekleştiğini belirtmedi. İsrail ve Lübnan, Washington’da ABD arabuluculuğunda Washington'da görüşmeler yürütüyor.

‘Somut bir adım atıldı’

Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" dedi ve Reuters’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Lübnan Silahlı Kuvvetleri şimdi harekete geçmeli ve Hizbullah'ın silahlarını ve altyapısını doğrulanabilir bir şekilde temizlemelidir. Bu model Güney Lübnan genelinde tekrarlanacak ve yerinden edilmiş ailelerin güvenli bir şekilde geri dönmesini, güneyin yeniden inşasını ve Lübnan'ın tam egemenliğinin yeniden sağlanmasını mümkün kılacaktır.

İsrail’den henüz açıklama yok

İsrail'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi, İsrail birliklerinin Güney Lübnan'daki sözde "tampon bölgeden" çekilmesinden haberdar olmadıklarını söyledi.
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