https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/israilin-guney-lubnandaki-tampon-bolgenin-bir-kismindan-cekiliyor-1106763090.html

İsrail'in Güney Lübnan'daki ‘tampon bölgenin’ bir kısmından çekiliyor

İsrail'in Güney Lübnan'daki ‘tampon bölgenin’ bir kısmından çekiliyor

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi İsrail'in Hizbullah ile savaşında işgal ettiği Güney Lübnan topraklarının bir kısmından çekildiğini ve Lübnan silahlı kuvvetlerinin devreye gireceğini bildirdi. Detaylar haberde...

2026-06-25T12:21+0300

2026-06-25T12:21+0300

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ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, İsrail'in ne kadar bölgeden çekildiğini veya geri çekilmenin tam olarak nerede gerçekleştiğini belirtmedi. İsrail ve Lübnan, Washington’da ABD arabuluculuğunda Washington'da görüşmeler yürütüyor.‘Somut bir adım atıldı’Yetkili, "İsrail, tampon bölgesinin bir kısmından geri çekilerek somut bir adım attı. Bu, Lübnan'ın meşru hükümetine karşı önemli bir iyi niyet göstergesidir" dedi ve Reuters’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:İsrail’den henüz açıklama yokİsrail'den konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Üst düzey bir Lübnan güvenlik yetkilisi, İsrail birliklerinin Güney Lübnan'daki sözde "tampon bölgeden" çekilmesinden haberdar olmadıklarını söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cinden-abdye-kuba-cagrisi-ablukayi-derhal-durdurun-1106762770.html

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