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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/israil-basbakani-netanyahu-guclu-olanlar-hayatta-kalir-1106783972.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır
İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin ancak güçlü bir savunma kapasitesiyle sağlanabileceğini söyledi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay adaylarının mezuniyet töreninde konuşma yaptı.Konuşması sırasında salondan protesto sesleri yükselirken Netanyahu, "Gerekli olduğu sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız. Anlaşma olsun ya da olmasın, ben başbakan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ben kendimi bir kahin olarak görmüyorum. Ancak bölgemizde ve giderek tüm dünyada hayatta kalmayı neyin belirlediğini bildiğimi düşünüyorum. Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Onlar av olur. Ortadan kaybolurlar" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/israil-savunma-bakani-katz-abd-istese-de-lubnanin-guneyinden-cekilmeyecegiz-1106747539.html
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ortadoğu, güney lübnan, i̇ran, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi

İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır

23:02 25.06.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisiİsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Fotoğraf : İsrail Başbakanlık Ofisi
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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin ancak güçlü bir savunma kapasitesiyle sağlanabileceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay adaylarının mezuniyet töreninde konuşma yaptı.
Konuşması sırasında salondan protesto sesleri yükselirken Netanyahu, "Gerekli olduğu sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız. Anlaşma olsun ya da olmasın, ben başbakan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ben kendimi bir kahin olarak görmüyorum. Ancak bölgemizde ve giderek tüm dünyada hayatta kalmayı neyin belirlediğini bildiğimi düşünüyorum. Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Onlar av olur. Ortadan kaybolurlar" açıklamasında bulundu.
İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
DÜNYA
İsrail Savunma Bakanı Katz: ABD istese de Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğiz
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