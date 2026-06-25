https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/israil-basbakani-netanyahu-guclu-olanlar-hayatta-kalir-1106783972.html

İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır

İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır

Sputnik Türkiye

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin ancak güçlü bir savunma kapasitesiyle sağlanabileceğini söyledi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T23:02+0300

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İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay adaylarının mezuniyet töreninde konuşma yaptı.Konuşması sırasında salondan protesto sesleri yükselirken Netanyahu, "Gerekli olduğu sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız. Anlaşma olsun ya da olmasın, ben başbakan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ben kendimi bir kahin olarak görmüyorum. Ancak bölgemizde ve giderek tüm dünyada hayatta kalmayı neyin belirlediğini bildiğimi düşünüyorum. Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Onlar av olur. Ortadan kaybolurlar" açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/israil-savunma-bakani-katz-abd-istese-de-lubnanin-guneyinden-cekilmeyecegiz-1106747539.html

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ortadoğu, güney lübnan, i̇ran, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi