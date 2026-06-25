https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/israil-basbakani-netanyahu-guclu-olanlar-hayatta-kalir-1106783972.html
İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır
İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır
Sputnik Türkiye
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin ancak güçlü bir savunma kapasitesiyle sağlanabileceğini söyledi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T23:02+0300
2026-06-25T23:02+0300
2026-06-25T23:02+0300
dünya
ortadoğu
güney lübnan
i̇ran
benyamin netanyahu
i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu
i̇srail
i̇srail başbakanlık ofisi
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106783678_0:84:1600:984_1920x0_80_0_0_452f99983fbe2d6e8b8d6516430ec582.jpg
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay adaylarının mezuniyet töreninde konuşma yaptı.Konuşması sırasında salondan protesto sesleri yükselirken Netanyahu, "Gerekli olduğu sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız. Anlaşma olsun ya da olmasın, ben başbakan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ben kendimi bir kahin olarak görmüyorum. Ancak bölgemizde ve giderek tüm dünyada hayatta kalmayı neyin belirlediğini bildiğimi düşünüyorum. Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Onlar av olur. Ortadan kaybolurlar" açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/israil-savunma-bakani-katz-abd-istese-de-lubnanin-guneyinden-cekilmeyecegiz-1106747539.html
güney lübnan
i̇ran
i̇srail
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106783678_90:0:1511:1066_1920x0_80_0_0_35ee3cdbcb2f294de021ac16098ed958.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ortadoğu, güney lübnan, i̇ran, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
ortadoğu, güney lübnan, i̇ran, benyamin netanyahu, i̇srail başbakanı benyamin (bibi) netanyahu, i̇srail, i̇srail başbakanlık ofisi
İsrail Başbakanı Netanyahu: Güçlü olanlar hayatta kalır
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay mezuniyet töreninde yaptığı konuşmada, güvenliğin ancak güçlü bir savunma kapasitesiyle sağlanabileceğini söyledi.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, subay adaylarının mezuniyet töreninde konuşma yaptı.
Konuşması sırasında salondan protesto sesleri yükselirken Netanyahu, "Gerekli olduğu sürece Güney Lübnan'daki güvenlik bölgesinde kalacağız. Anlaşma olsun ya da olmasın, ben başbakan olduğum sürece İran nükleer silaha sahip olmayacak" dedi.
İsrail Başbakanı Netanyahu, "Ben kendimi bir kahin olarak görmüyorum. Ancak bölgemizde ve giderek tüm dünyada hayatta kalmayı neyin belirlediğini bildiğimi düşünüyorum. Güçlü olanlar hayatta kalır. Zayıflara yer yok. Onlar av olur. Ortadan kaybolurlar" açıklamasında bulundu.