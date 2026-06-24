https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/israil-savunma-bakani-katz-abd-istese-de-lubnanin-guneyinden-cekilmeyecegiz-1106747539.html

İsrail Savunma Bakanı Katz: ABD istese de Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğiz

İsrail Savunma Bakanı Katz: ABD istese de Lübnan’ın güneyinden çekilmeyeceğiz

Sputnik Türkiye

İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan ve Suriye’de kontrol altında tuttuğu bölgelerden çekilmeyeceğini söyledi. Katz, ABD’den talep gelse... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T16:11+0300

2026-06-24T16:11+0300

2026-06-24T16:11+0300

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İsrail Savunma Bakanı Yisrael Katz, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyi ve Suriye’de kontrol altında tuttuğu bölgelerde kalmaya devam edeceğini belirterek, ABD’den gelecek olası taleplerin bu kararı değiştirmeyeceğini ifade etti.İsrail basınında yer alan haberlere göre Katz, Tel Aviv’de katıldığı bir etkinlikte yaptığı açıklamada, Lübnan’ın güneyindeki askeri varlığa ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Katz, “ABD'nin talebi olsa bile ordu, Lübnan'ın güneyinden çekilmeyecek” diyerek İsrail’in güvenlik yaklaşımının bu yönde olduğunu savundu.İsrail askerlerinin bölgede kalacağını belirten Katz, işgal altındaki alanlarda güvenliğin İsrail tarafından sağlanacağını öne sürdü. Katz ayrıca, İsrail saldırıları ve işgali nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Lübnanlıların geri dönüşüne izin verilmeyeceğini iddia etti.Lübnan'da ateşkes süreciİsrail ordusu, 2 Mart'ta Lübnan’a yönelik yoğun hava saldırıları başlatmış ve ülkenin güneyindeki birçok bölgeyi kontrol altına almıştı. Lübnan hükümeti ise saldırılar ve çatışmalar nedeniyle yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.Öte yandan ABD ile İran arasında İsviçre’de yürütülen müzakerelerde, Lübnan’da ateşkesin izlenmesine yönelik yeni bir mekanizma kurulmasının gündeme geldiği belirtilmişti. Müzakere metninde Lübnan’daki ateşkese vurgu yapılması, Washington ile Tel Aviv arasında gerilime neden olmuştu.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu başta olmak üzere birçok İsrailli yetkili, Lübnan’da kontrol altına alınan bölgelerden çekilmeyeceklerini daha önce de dile getirmişti. Müzakerelerde ayrıca, kurulması planlanan ateşkes izleme mekanizmasında İran’ın da temsilci bulundurmasının öngörüldüğü iddia edilmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/lubnan-cumhurbaskani-avn-washingtondaki-muzakereler-abd---iran-gorusmelerinden-bagimsiz-1106742228.html

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