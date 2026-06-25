https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/irandan-ummanin-hurmuz-bogazi-koridoru-girisimine-ret-koordinasyonsuz-gecis-tehlikeli-1106757440.html

İran’dan Umman’ın Hürmüz Boğazı koridoru girişimine ret: 'Koordinasyonsuz geçiş tehlikeli'

İran’dan Umman’ın Hürmüz Boğazı koridoru girişimine ret: 'Koordinasyonsuz geçiş tehlikeli'

Sputnik Türkiye

İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğu yönündeki açıklamaları reddetti. Tahran, boğazdaki... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T09:32+0300

2026-06-25T09:32+0300

2026-06-25T09:32+0300

dünya

i̇ran

hürmüz boğazı

tahran

uluslararası göç örgütü (imo)

umman

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İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler için geçici bir deniz koridoru oluşturduğuna ilişkin açıklamalarına karşı çıktı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre donanma, boğazdaki geçişlerin yalnızca İran tarafından ilan edilen güzergahlar üzerinden yapılabileceğini bildirdi.Yayımlanan açıklamada, İran ile herhangi bir koordinasyon sağlanmadan bazı taraflarca yeni bir geçiş rotasının duyurulduğu belirtilerek bunun kabul edilemez olduğu savunuldu. Açıklamada, "İran ile koordinasyon sağlanmadan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir" ifadeleri kullanıldı.İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izin verilen tek güzergahların İran tarafından belirlenen rotalar olduğunu vurguladı. Gemilerin bu rotalar dışında hareket etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin İran Devrim Muhafızları Donanması ile 16. Kanal üzerinden koordinasyon sağlaması gerektiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, belirlenen kurallara uymayan gemiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulunuldu.Umman Ulaştırma Bakanlığı ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru seçeneği üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını duyurmuştu. Bakanlık, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilerin gerekli koordinasyonu IMO aracılığıyla yürütmesi gerektiğini belirtmişti.

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i̇ran, hürmüz boğazı, tahran, uluslararası göç örgütü (imo), umman