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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/irandan-ummanin-hurmuz-bogazi-koridoru-girisimine-ret-koordinasyonsuz-gecis-tehlikeli-1106757440.html
İran’dan Umman’ın Hürmüz Boğazı koridoru girişimine ret: 'Koordinasyonsuz geçiş tehlikeli'
İran’dan Umman’ın Hürmüz Boğazı koridoru girişimine ret: 'Koordinasyonsuz geçiş tehlikeli'
Sputnik Türkiye
İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğu yönündeki açıklamaları reddetti. Tahran, boğazdaki... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T09:32+0300
2026-06-25T09:32+0300
dünya
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
uluslararası göç örgütü (imo)
umman
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İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler için geçici bir deniz koridoru oluşturduğuna ilişkin açıklamalarına karşı çıktı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre donanma, boğazdaki geçişlerin yalnızca İran tarafından ilan edilen güzergahlar üzerinden yapılabileceğini bildirdi.Yayımlanan açıklamada, İran ile herhangi bir koordinasyon sağlanmadan bazı taraflarca yeni bir geçiş rotasının duyurulduğu belirtilerek bunun kabul edilemez olduğu savunuldu. Açıklamada, "İran ile koordinasyon sağlanmadan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir" ifadeleri kullanıldı.İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izin verilen tek güzergahların İran tarafından belirlenen rotalar olduğunu vurguladı. Gemilerin bu rotalar dışında hareket etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin İran Devrim Muhafızları Donanması ile 16. Kanal üzerinden koordinasyon sağlaması gerektiği kaydedildi.Açıklamada ayrıca, belirlenen kurallara uymayan gemiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulunuldu.Umman Ulaştırma Bakanlığı ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru seçeneği üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını duyurmuştu. Bakanlık, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilerin gerekli koordinasyonu IMO aracılığıyla yürütmesi gerektiğini belirtmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trumptan-iran-aciklamasi-hurmuz-bogazi-ablukasi-iptal-fonlar-abd-kontrolunde-olacak-1106725429.html
i̇ran
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tahran
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i̇ran, hürmüz boğazı, tahran, uluslararası göç örgütü (imo), umman
i̇ran, hürmüz boğazı, tahran, uluslararası göç örgütü (imo), umman

İran’dan Umman’ın Hürmüz Boğazı koridoru girişimine ret: 'Koordinasyonsuz geçiş tehlikeli'

09:32 25.06.2026
© Shady AlassarHürmüz Boğazı
Hürmüz Boğazı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Shady Alassar
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İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman’ın Hürmüz Boğazı’nda gemiler için geçici deniz koridoru oluşturduğu yönündeki açıklamaları reddetti. Tahran, boğazdaki tek geçerli güzergahın İran tarafından belirlenen rotalar olduğunu ve gemilerin geçiş öncesinde İran makamlarıyla koordinasyon kurması gerektiğini duyurdu.
İran Devrim Muhafızları Donanması, Umman'ın Hürmüz Boğazı'ndan geçecek gemiler için geçici bir deniz koridoru oluşturduğuna ilişkin açıklamalarına karşı çıktı. İran devlet televizyonunun aktardığına göre donanma, boğazdaki geçişlerin yalnızca İran tarafından ilan edilen güzergahlar üzerinden yapılabileceğini bildirdi.
Yayımlanan açıklamada, İran ile herhangi bir koordinasyon sağlanmadan bazı taraflarca yeni bir geçiş rotasının duyurulduğu belirtilerek bunun kabul edilemez olduğu savunuldu. Açıklamada, "İran ile koordinasyon sağlanmadan gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçmesi için yeni bir güzergah açıklandı. Bu kabul edilemez ve tamamen tehlikelidir" ifadeleri kullanıldı.
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nda izin verilen tek güzergahların İran tarafından belirlenen rotalar olduğunu vurguladı. Gemilerin bu rotalar dışında hareket etmemesi gerektiği belirtilen açıklamada, geçiş yapmak isteyen tüm gemilerin İran Devrim Muhafızları Donanması ile 16. Kanal üzerinden koordinasyon sağlaması gerektiği kaydedildi.
Açıklamada ayrıca, belirlenen kurallara uymayan gemiler hakkında gerekli işlemlerin yapılacağı uyarısında bulunuldu.
Umman Ulaştırma Bakanlığı ise bir gün önce yaptığı açıklamada, Hürmüz Boğazı'nda geçici bir deniz koridoru seçeneği üzerinde çalıştıklarını ve bu konuda Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) ile koordinasyon sağladıklarını duyurmuştu. Bakanlık, boğazdan geçiş yapmak isteyen gemilerin gerekli koordinasyonu IMO aracılığıyla yürütmesi gerektiğini belirtmişti.
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