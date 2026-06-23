https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/trumptan-iran-aciklamasi-hurmuz-bogazi-ablukasi-iptal-fonlar-abd-kontrolunde-olacak-1106725429.html
Trump'tan İran açıklaması: Hürmüz Boğazı ablukası i̇ptal, fonlar ABD kontrolünde olacak
Trump'tan İran açıklaması: Hürmüz Boğazı ablukası i̇ptal, fonlar ABD kontrolünde olacak
Sputnik Türkiye
ABD Başkanı, İran’ın uzun vadeli ve en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı için planlanan yeni deniz ablukası kararından... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T17:51+0300
2026-06-23T17:51+0300
2026-06-23T17:51+0300
i̇ran
hürmüz boğazı
ortadoğu
abd
dünya
donald trump
tahran
abd hazine bakanlığı
haberler
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587782_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_e065571462769f7fc901f1bc0c8ecace.jpg
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yürütülen gizli diplomatik temaslara ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı. Kendine ait Truth Social sosyal medya platformu üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Trump, İran yönetiminin “geleceğe dönük en yüksek seviyede nükleer denetimleri tamamen kabul ettiğini” öne sürdü. Bu tavizin bölgede ve dünyada nükleer dürüstlüğü sağlayacağını savunan Trump, Tahran'ın bu şartı kabul etmemesi durumunda müzakere masasının tamamen dağıtılacağını belirttiğini de sözlerine ekledi.Hürmüz Boğazı deniz ablukası planı askıya alındıİran'ın nükleer program konusunda geri adım atmasının yanı sıra başka “önemli tavizler” de verdiğini iddia eden Donald Trump, bu olumlu gelişmeler üzerine stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı'nın açık kalmasına izin verdiğini duyurdu. Bölgede tansiyonu yükseltecek yeni bir deniz ablukası uygulanmayacağını açıklayan ABD Başkanı, buna karşın ABD Harekât Gemileri ve askeri unsurlarının bölgede kalmaya devam edeceğini vurguladı. Trump, gerekmesi halinde askeri ablukaya yeniden dönülebileceğini ancak mevcut şartlarda bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu kaydetti.Serbest bırakılacak İran fonları amerikan çiftçisine akacakEkonomik yaptırımlar ve bloke edilen paralar konusunda da yeni bir sistem kurulduğunu belirten Trump, ABD Hazine Bakanlığı tarafından serbest bırakılacak para ve yaptırım gelirlerinin doğrudan ABD kontrolündeki emanet hesap (escrow account) sistemine aktarılacağını duyurdu. Serbest kalan İran fonları, Tahran'ın nakit paraya erişimi olmadan, yalnızca insani yardım kapsamında değerlendirilecek.Yalnızca ABD Malları Satın Alınabilecek:Emanet hesaptaki kaynaklar sadece gıda ve tıbbi malzeme alımı için harcanabilecek. Trump, bu kapsamdaki tüm alımların doğrudan ABD pazarından yapılacağını ve Amerikan çiftçilerinden mısır, buğday ve soya fasulyesi satın alınarak İran'a gönderileceğini açıkça ifade etti.İran'da i̇nsani kriz kapıda: Görüşmeler i̇yi i̇lerliyorİran halkının ciddi bir ekonomik ambargo altında olduğunu ve ülkede büyük bir insani kriz yaşandığını savunan Donald Trump, Amerikan çiftçisinden alınacak gıda ve ilaç yardımlarının geç kalınmadan yapılması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray'ın yaptırım baskısını insani formüllerle esnettiği bu süreçte Trump, açıklamasının sonunda ABD-İran müzakereleri için "Görüşmeler oldukça iyi ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/titanikten-cikarilan-parcalarin-satisina-yasal-engel-1106721807.html
i̇ran
hürmüz boğazı
tahran
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/11/1106587782_113:0:1022:682_1920x0_80_0_0_02de36407ff8fe8b1b2df026a673bafa.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, donald trump, tahran, abd hazine bakanlığı, haberler
i̇ran, hürmüz boğazı, ortadoğu, abd, donald trump, tahran, abd hazine bakanlığı, haberler
Trump'tan İran açıklaması: Hürmüz Boğazı ablukası i̇ptal, fonlar ABD kontrolünde olacak
ABD Başkanı, İran’ın uzun vadeli ve en üst düzey nükleer denetimleri kabul ettiğini açıkladı. Hürmüz Boğazı için planlanan yeni deniz ablukası kararından vazgeçildiğini duyuran Trump, serbest bırakılacak İran fonlarının ABD kontrolündeki bir hesapta toplanarak yalnızca Amerikan çiftçisinden gıda ve tıbbi malzeme alımı için kullanılacağını belirtti.
ABD Başkanı Donald Trump, Washington ile Tahran arasında yürütülen gizli diplomatik temaslara ilişkin ezber bozan bir açıklama yaptı. Kendine ait Truth Social sosyal medya platformu üzerinden kamuoyunu bilgilendiren Trump, İran yönetiminin “geleceğe dönük en yüksek seviyede nükleer denetimleri tamamen kabul ettiğini” öne sürdü. Bu tavizin bölgede ve dünyada nükleer dürüstlüğü sağlayacağını savunan Trump, Tahran'ın bu şartı kabul etmemesi durumunda müzakere masasının tamamen dağıtılacağını belirttiğini de sözlerine ekledi.
Hürmüz Boğazı deniz ablukası planı askıya alındı
İran'ın
nükleer program konusunda geri adım atmasının yanı sıra başka “önemli tavizler” de verdiğini iddia eden Donald Trump
, bu olumlu gelişmeler üzerine stratejik öneme sahip Hürmüz Boğazı
'nın açık kalmasına izin verdiğini duyurdu. Bölgede tansiyonu yükseltecek yeni bir deniz ablukası
uygulanmayacağını açıklayan ABD Başkanı, buna karşın ABD Harekât Gemileri
ve askeri unsurlarının bölgede kalmaya devam edeceğini vurguladı. Trump, gerekmesi halinde askeri ablukaya yeniden dönülebileceğini ancak mevcut şartlarda bunun "son derece düşük bir ihtimal" olduğunu kaydetti.
Serbest bırakılacak İran fonları amerikan çiftçisine akacak
Ekonomik yaptırımlar ve bloke edilen paralar konusunda da yeni bir sistem kurulduğunu belirten Trump, ABD Hazine Bakanlığı
tarafından serbest bırakılacak para ve yaptırım gelirlerinin doğrudan ABD kontrolündeki emanet hesap
(escrow account) sistemine aktarılacağını duyurdu. Serbest kalan İran fonları
, Tahran'ın
nakit paraya erişimi olmadan, yalnızca insani yardım kapsamında değerlendirilecek.
Yalnızca ABD Malları Satın Alınabilecek:Emanet hesaptaki kaynaklar sadece gıda ve tıbbi malzeme alımı için harcanabilecek. Trump, bu kapsamdaki tüm alımların doğrudan ABD pazarından yapılacağını ve Amerikan çiftçilerinden mısır, buğday ve soya fasulyesi satın alınarak İran'a gönderileceğini açıkça ifade etti.
İran'da i̇nsani kriz kapıda: Görüşmeler i̇yi i̇lerliyor
İran halkının ciddi bir ekonomik ambargo altında olduğunu ve ülkede büyük bir insani kriz yaşandığını savunan Donald Trump, Amerikan çiftçisinden alınacak gıda ve ilaç yardımlarının geç kalınmadan yapılması gerektiğini söyledi. Beyaz Saray'ın yaptırım baskısını insani formüllerle esnettiği bu süreçte Trump, açıklamasının sonunda ABD-İran müzakereleri için "Görüşmeler oldukça iyi ilerliyor" değerlendirmesinde bulundu.