https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/icisleri-bakani-ciftci-acikladi-gecici-koruma-altindaki-suriyeli-sayisi-belli-oldu-1106769846.html

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı belli oldu

İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı: Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı belli oldu

Sputnik Türkiye

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunduğunu açıkladı. Çiftçi, bunların 2 milyon 264 bin... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T15:23+0300

2026-06-25T15:23+0300

2026-06-25T15:23+0300

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül ve bazı milletvekilleriyle Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenen Milletvekilleri İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda, Göç İdaresi Başkanlığı ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) çalışmalarına ilişkin bilgi verdiklerini açıkladı.Çiftçi, toplantıda Türkiye'deki göç yönetimi ve sınır güvenliğine ilişkin güncel verilerin paylaşıldığını belirtti.Türkiye'de 3 milyon 632 bin 64 yabancı yasal kalış hakkına sahipBakan Çiftçi, Türkiye'de yasal kalış hakkına sahip yabancı sayısının 3 milyon 632 bin 64 olduğunu bildirdi.Çiftçi, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:"Ülkemizde yasal kalış hakkına sahip 3 milyon 632 bin 64 yabancı bulunuyor. Bunların 2 milyon 264 bin 983'ünü geçici koruma altındaki Suriyeliler oluşturuyor. 2016-2026 yılları arasında 1 milyon 425 bin kişi, gönüllü, güvenli ve onurlu bir şekilde ülkesine döndü."Sınır güvenliği için çalışmalar sürüyorDüzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadeleyi sınırlarda, şehirlerde ve Mavi Vatan'da kararlılıkla sürdürdüklerini belirten Çiftçi, sınır güvenliği kapsamında yürütülen çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.Çiftçi, bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarının tamamlandığını, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmaların devam ettiğini açıkladı.'Sınırlarımızı gece gündüz koruyoruz'Bakan Çiftçi, sınır güvenliğinde teknolojik imkanlardan da yararlanıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:"Sınırlarımızı korumak için bugüne kadar 1329 kilometrelik güvenlik duvarını tamamladık, 110 kilometrelik bölümde ise çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sınırlarımızı elektro-optik kuleler, termal kameralar, gözetleme kuleleri, gözetleme araçları ve insansız hava araçlarıyla gece gündüz koruyoruz. Sahil Güvenlik Komutanlığımız da 4 bin 500 kilometrelik kıyı şeridimizde 323 yüzen unsuru ve 23 hava aracıyla kıyı ve sınır güvenliğimizi sağlıyor."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html

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