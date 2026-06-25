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Hizbullah milletvekili: Sorun silahlarda değil, Lübnan'ın korunmasında
Hizbullah milletvekili: Sorun silahlarda değil, Lübnan'ın korunmasında
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Hizbullah milletvekili Berro, ülkesinin ABD ve İsrail baskısı altında olduğunu kaydederek müzakerelerin mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T17:12+0300
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Lübnan parlamentosundaki Hizbullah milletvekili Raid Berro, ülkesinin içinde bulunduğu güvenlik krizi ve devam eden diplomatik süreçlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.Sputnik'e konuşan Berro, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti. İsviçre'de varılan mutabakatın ateşkesin sağlanması ve İsrail güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi konularında kritik bir çözüm sunduğuna değinen milletvekili, Hizbullah'ın İslamabad ve İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'ın çıkarlarının gözetilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.Savunma stratejisi ve dış destekİran'ın Lübnan'a yönelik tutumunu 'karşılık beklemeden Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyor' şeklinde tanımlayan Berro, ülkesinin ABD ve İsrail baskısı altında rehin tutulduğunu kaydetti. Hizbullah'ın duruşunu savunan Berro, "Hizbullah'ın silahları değil, Lübnan'ın nasıl korunacağı esas sorundur" dedi. Büyük bir savaşın içinde olduklarını vurgulayan milletvekili, saldırıları durdurmaya ve toprakları geri kazanmaya yardımcı olan herkesi dost olarak kabul ettiklerini sözlerine ekledi.
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ortadoğu, abd, lübnan, i̇srail, i̇ran, hizbullah, sputnik

Hizbullah milletvekili: Sorun silahlarda değil, Lübnan'ın korunmasında

17:12 25.06.2026
© AA / Houssam ShbaroArşiv görsel: Lübnan'ın Sur kentinde saldırı
Arşiv görsel: Lübnan'ın Sur kentinde saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA / Houssam Shbaro
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Hizbullah milletvekili Berro, ülkesinin ABD ve İsrail baskısı altında olduğunu kaydederek müzakerelerin mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğinin altını çizdi.
Lübnan parlamentosundaki Hizbullah milletvekili Raid Berro, ülkesinin içinde bulunduğu güvenlik krizi ve devam eden diplomatik süreçlere ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

Sputnik'e konuşan Berro, ABD ile İran arasındaki müzakerelerin mevcut durumu daha da karmaşık hale getirdiğini ifade etti.

İsviçre'de varılan mutabakatın ateşkesin sağlanması ve İsrail güçlerinin Lübnan'dan çekilmesi konularında kritik bir çözüm sunduğuna değinen milletvekili, Hizbullah'ın İslamabad ve İsviçre'deki görüşmelerde Lübnan'ın çıkarlarının gözetilmesinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.

Savunma stratejisi ve dış destek

İran'ın Lübnan'a yönelik tutumunu 'karşılık beklemeden Lübnan'ın çıkarları doğrultusunda hareket ediyor' şeklinde tanımlayan Berro, ülkesinin ABD ve İsrail baskısı altında rehin tutulduğunu kaydetti.

Hizbullah'ın duruşunu savunan Berro, "Hizbullah'ın silahları değil, Lübnan'ın nasıl korunacağı esas sorundur" dedi.

Büyük bir savaşın içinde olduklarını vurgulayan milletvekili, saldırıları durdurmaya ve toprakları geri kazanmaya yardımcı olan herkesi dost olarak kabul ettiklerini sözlerine ekledi.
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