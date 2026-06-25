https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abd-disisleri-bakani-rubiodan-kritik-iran-aciklamasi-yapici-diyalog-ama-her-ne-pahasina-degil-1106761559.html
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik İran açıklaması: Yapıcı diyalog ama her ne pahasına değil
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik İran açıklaması: Yapıcı diyalog ama her ne pahasına değil
Sputnik Türkiye
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un İran ile yapıcı bir diyalog kurmaya ve yeni anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak her ne pahasına olursa... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:41+0300
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Amerika Birleşik Devletleri, Tahran yönetimiyle diplomatik kanalları yeniden hareketlendiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington hükümetinin İran ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu doğrultuda yeni anlaşmalar yapmayı amaçladığını resmen ilan etti. Bölgesel istikrar için diplomasinin önemine dikkat çeken Rubio, ABD'nin bu süreçte yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu ifade etti.'Her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma i̇stediğimiz anlamına gelmez'Diplomatik çözüm arayışlarına yeşil ışık yakılsa da Washington'un şartları oldukça net. Bakan Rubio, ABD'nin ne pahasına olursa olsun İran ile bir anlaşma peşinde koşmadığının altını çizdi. Masaya oturulması için masadaki şartların içi boş olmaması gerektiğini belirten Rubio, "Anlaşma gerçek ve doğrulanabilir olmalı" diyerek net bir sınır çizdi. Bu açıklama, ABD’nin denetleme mekanizmaları konusunda taviz vermeyeceğinin sinyali olarak yorumlandı:Körfez müttefiklerinin güvenliği kırmızı çizgiKörfez İşbirliği Konseyi ile bir araya gelen Rubio, İran ile yapılan barış anlaşması ve olası müzakerelerin bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğine de değindi. Bölgesel ortakların kaygılarını gidermeye yönelik mesajlar veren ABD Dışişleri Bakanı, yapılacak hiçbir anlaşmanın ABD müttefiklerine zarar vermemesi gerektiğini belirtti.Rubio, Washington’un bölge ortaklarının güvenliğini garanti altına alacağını vurgulayarak, "Bu anlaşmaların hiçbir bölümünün, Körfez bölgesindeki ortaklarımızın güvenliğini, istikrarını veya refahını hiçbir şekilde baltalamamasını sağlamak istiyoruz" şeklinde konuştu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/beyaz-saraydan-iran-operasyonu-icin-dev-butce-talebi-1106761415.html
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marco rubio, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, washington
marco rubio, abd, ortadoğu, abd, i̇ran, washington
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan kritik İran açıklaması: Yapıcı diyalog ama her ne pahasına değil
ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Washington'un İran ile yapıcı bir diyalog kurmaya ve yeni anlaşmalar yapmaya hazır olduğunu açıkladı. Ancak her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma istemediklerini belirten Rubio, sürecin gerçek ve doğrulanabilir olması gerektiğini vurguladı. Rubio, Körfez müttefiklerinin güvenliğinin kırmızı çizgileri olduğunu söyledi.
Amerika Birleşik Devletleri, Tahran yönetimiyle diplomatik kanalları yeniden hareketlendiriyor. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Washington hükümetinin İran ile yapıcı bir diyalog kurmayı ve bu doğrultuda yeni anlaşmalar yapmayı amaçladığını resmen ilan etti. Bölgesel istikrar için diplomasinin önemine dikkat çeken Rubio, ABD'nin bu süreçte yapıcı bir rol oynamaya kararlı olduğunu ifade etti.
'Her ne pahasına olursa olsun bir anlaşma i̇stediğimiz anlamına gelmez'
Diplomatik çözüm arayışlarına yeşil ışık yakılsa da Washington'un
şartları oldukça net. Bakan Rubio, ABD'nin
ne pahasına olursa olsun İran ile bir anlaşma
peşinde koşmadığının altını çizdi. Masaya oturulması için masadaki şartların içi boş olmaması gerektiğini belirten Rubio, "Anlaşma gerçek ve doğrulanabilir olmalı"
diyerek net bir sınır çizdi. Bu açıklama, ABD’nin denetleme mekanizmaları konusunda taviz vermeyeceğinin sinyali olarak yorumlandı:
"Bu müzakere sürecinde alınan tüm kararların, bölgedeki ortaklarımızın ve müttefiklerimizin çıkarlarını her zaman dikkate almasını sağlamak istiyoruz."
Körfez müttefiklerinin güvenliği kırmızı çizgi
Körfez İşbirliği Konseyi
ile bir araya gelen Rubio, İran ile yapılan barış anlaşması
ve olası müzakerelerin bölgedeki dengeleri nasıl etkileyeceğine de değindi. Bölgesel ortakların kaygılarını gidermeye yönelik mesajlar veren ABD Dışişleri Bakanı, yapılacak hiçbir anlaşmanın ABD müttefiklerine zarar vermemesi
gerektiğini belirtti.
Rubio, Washington’un bölge ortaklarının güvenliğini garanti altına alacağını vurgulayarak, "Bu anlaşmaların hiçbir bölümünün, Körfez bölgesindeki ortaklarımızın güvenliğini, istikrarını veya refahını hiçbir şekilde baltalamamasını sağlamak istiyoruz"
şeklinde konuştu.