https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/medvedev-avrupa-uluslararasi-hukukun-temelini-kendi-elleriyle-dinamitledi-1106748315.html

Medvedev: Avrupa, uluslararası hukukun temelini kendi elleriyle dinamitledi

Medvedev: Avrupa, uluslararası hukukun temelini kendi elleriyle dinamitledi

Sputnik Türkiye

Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Avrupa ülkelerinin savunduklarını iddia ettikleri uluslararası hukukun temel ilkelerini bizzat... 24.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-24T17:44+0300

2026-06-24T17:44+0300

2026-06-24T17:44+0300

dünya

dmitriy medvedev

rusya

ukrayna

batı

avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm)

rusya güvenlik konseyi

uluslararası ceza mahkemesi (ucm)

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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve "Birleşik Rusya" Partisi Başkanı Dmitriy Medvedev, Avrupalı ülkelerin uluslararası hukukun temelini kendi elleriyle sarstığını söyledi.Medvedev, St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu -2026 kapsamında düzenlenen "Uluslararası hukuk - ayrıcalıklı bir azınlığın imtiyazı mı, eşitlerin hakkı mı?" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, "Avrupalılar, uğruna bu denli hararetle konuştukları uluslararası hukukun temel sütunlarını yine kendi elleriyle bir kez daha dinamitledi" ifadelerini kullandı.‘BM Şartı, Batı elitlerindeki ırksal üstünlük fikrini silemedi’Medvedev, BM Şartı’nda yer alan yüksek ilkelere rağmen Batı’da ırkçı ve neokolonyal düşüncelerin sürdüğünü belirtti."Bugün BM Şartı’nın yüce satırlarını okurken illüzyonlara kapılmamak gerekir" diyen Medvedev, şöyle devam etti:Medvedev, Batı’nın, özellikle Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından, uluslararası hukukun sistematik bütünlüğünü "adım adım bozmak için" siyasi ve insani alanda "ciddi bir çaba gösterdiğini" dile getirdi.‘AİHM Rusya’yı damgalıyor, Rusofobik politikaları görmüyor’Medvedev, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ni (AİHM) de hedef alarak, "mahkemenin herhangi bir delil olmaksızın Rusya’yı damgaladığını, buna karşın bir dizi ülkedeki Rusofobik politikaları ve Ukrayna’da Rusça diline getirilen yasakları görmezden geldiğini" ifade etti.Medvedev, Rusya’nın "gerçek uluslararası eşitlik için, neokolonyal pratiklerin bütünüyle terk edilmesini içeren bir mücadeleye hazır olduğunu" vurguladı.‘Batı’nın üsleri gerilimi körüklüyor, Ukrayna’nın militarizasyonu Rusya’yı dizginleme girişimi’Medvedev, kolektif Batı ülkelerinin yabancı topraklarda kurduğu askeri üslerin "uluslararası ve bölgesel gerilimi tırmandırdığını" belirtti.Ukrayna’ya yönelik askeri desteğe de değinen Medvedev, "Ukrayna’nın benzeri görülmemiş düzeyde militarize edilmesi, Batı’nın, Rusya’nın egemen bir rota izleme çabasını dizginleme girişimidir" diye konuştu.Rusya’nın 2022’de başlattığı ‘özel askeri operasyon’a ilişkin olarak ise Medvedev, "Rusya’nın, milyonlarca vatandaşını korumak için özel askeri operasyonu başlatmaktan başka seçeneği kalmamıştı" ifadelerini kullandı.Batı’nın "muazzam kaynaklarının Rusya’ya karşı askeri, siyasi ve ekonomik mücadeleye yönlendirildiğini" söyleyen Medvedev, bunun sonucunda Batı ekonomilerinde "ciddi bir çöküş yaşandığını" vurguladı.Medvedev, "Rusya, Kiev rejimi ve onun hamilerine karşı yürüttüğü mücadele, neokolonyal azınlığın zayıflığını ve temelsizliğini ortaya koydu" ifadesini kullandı.‘SSCB, Nazi yenilgisini yeni dünya düzeninin şartı haline getirdi’Medvedev, Sovyetler Birliği’nin "Nazizm üzerindeki zaferi yeni dünya düzeninin kurulmasının ön koşulu haline getirmek" gibi tarihi bir rol üstlendiğini söyledi.Batı’yı, "işine gelmeyen ülkeleri düşman ilan etmekle" suçlayan Medvedev, bu ülkeler hakkında "terör saldırıları ve askeri operasyonlar da dahil olmak üzere her türlü yasa dışı eylemi meşrulaştırmaya çalıştığını" kaydetti.‘Kiev rejimi gerçek egemen değil, savaş iktidarı korumanın tek yolu’Medvedev, Ukrayna yönetimine yönelik sert ifadeler kullanarak, Kiev’i "kukla rejim" olarak nitelendirdi."Ukrayna’nın yalnızca deklaratif bir egemenliği var, gerçek egemenliğe sahip değil" diyen Medvedev, Kiev yönetiminin "ülkeyi Nazizm ve yolsuzluğun bir yuvasına çevirdiğini" vurguladı.Medvedev, "Savaşın sürdürülmesi, Kiev rejiminin iktidarını koruması için tek yol haline geldi" diyerek, "Böyle bir kukla rejimle, hele de ülkesini Nazizm ve yolsuzluğun ocağına dönüştürmüş bir yönetimle eşitler arasında bir diyalog yürütmek mümkün değil" diye ekledi.'UCM’nin Rusya’ya yönelik girişimleri yasa dışı, kararların uygulanması savaşa yol açabilir'Medvedev, Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Rusya’ya yönelik olası hukuki girişimlerinin de ciddi sonuçlar doğurabileceğini söyledi."UCM’nin Rusya’ya karşı süreç yürütme girişimleri yasa dışıdır, bu mahkemenin kararlarının uygulanmaya kalkışılması doğrudan savaşa yol açabilir" diyen Medvedev, bu tür adımların "uluslararası hukukun değil, siyasi baskının aracı" olduğunu söyledi.‘Ukrayna’da devlet başkanlığı makamı gasbedildi, hiçbir dokunulmazlığı yok’Ukrayna’daki siyasi duruma değinen Medvedev, ülke liderliğinin meşruiyetini sorguladı."Ukrayna’da devlet başkanlığı koltuğunu, yetki süresi çoktan dolmuş bir kişi gasbetmiş durumda. Bu da onu herhangi bir dokunulmazlıktan mahrum bırakıyor" diyen Medvedev, Kiev yönetiminin aldığı kararların "hukuki temelinin tartışmalı olduğunu" ifade etti.Kuzey Atlantik İttifakı’nı (NATO) da suçlayan Medvedev, "NATO, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya’ya karşı koçbaşı olarak kukla rejimleri kullandı" ifadelerini kullandı.‘Ukrayna’nın egemenliği yok ama bu, müzakere yapmaya engel değil’Medvedev, Ukrayna’nın egemenliğinin "yalnızca kağıt üzerinde olduğunu" yineleyerek, buna rağmen müzakere kapısının tamamen kapalı olmadığını söyledi.Medvedev, "Ukrayna’nın gerçek bir egemenliği olmayabilir, ancak bu, onunla müzakere yürütülmesine engel değildir. Anlaşmaların parlamentodan geçirilerek tescil edilmesi de dahil, çeşitli formatlar mümkündür" değerlendirmesinde bulundu.Medvedev, Avrupa’daki mevcut siyasi elitleri de ağır sözlerle eleştirerek, "Avrupa siyasetinin dümeninde, zamanında tamamen yok edilememiş Nazilerin torunları bulunuyor" dedi.‘Rusya; Afrika, Asya ve Latin Amerika ile adil bir dünya düzeni kurmaya hazır’Konuşmasının sonunda Medvedev, Rusya’nın küresel ortaklık arayışını vurguladı."Rusya, adil bir dünya düzenini Afrika, Asya ve Latin Amerika halklarıyla birlikte inşa etmeye hazırdır" diyen Medvedev, bu çerçevede "neokolonyal olmayan, gerçek eşitliğe dayalı bir uluslararası sistem" hedeflediklerini söyledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/lavrov-bati-rusyanin-uyarilarini-kulak-ardi-etmemeli-1106742942.html

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dmitriy medvedev, rusya, ukrayna, batı, avrupa i̇nsan hakları mahkemesi (ai̇hm), rusya güvenlik konseyi, uluslararası ceza mahkemesi (ucm), afrika, latin amerika, sovyetler birliği, özel askeri harekat