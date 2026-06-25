DMM’den Macron'un sabah koşusu için iddialarına yalanlama: Tamamen asılsızdır
19:14 25.06.2026 (güncellendi: 19:18 25.06.2026)
© AP Photo / Yves HermanABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi
© AP Photo / Yves Herman
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Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için özel park tahsis edileceği iddia edilmişti. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddia ve Ankara'da zirve kaynaklı düzenlemelerle ilgili açıklama yaptı.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah sporu için Ankara’daki bazı parkların vatandaşların kullanımına kapatılacağı iddia edilmişti.
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialarla ilgili açıklama yaptı:
Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, “NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı’nın halka kapatılacağı” yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır. Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur.
"Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital mecralarda yer alan, “NATO Zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor” yönündeki iddialar asılsız olup manipülasyon içermektedir.
Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler, iddia edildiği gibi bir "gizleme" ya da "göz zevki" uygulaması değil; uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleridir.
Devlet başkanlarının geçiş güzergahlarında, açık ve korumasız alanlardan yönelebilecek olası güvenlik tehditlerini engellemek adına fiziki bariyer ve güvenlik perdeleri standart olarak kurulmaktadır.
Zirve delegasyonunun ve teknik araçların intikal süreçlerinde çevre ve ses kirliliğini en aza indirmek, aynı zamanda şehir trafiğinin akışını korumak adına geçici panellerden yararlanılmaktadır.
Bu ve benzeri güvenlik ile kentsel düzenleme tedbirleri, dünya genelindeki tüm büyük diplomatik zirvelerde (NATO, G20, COP) ev sahibi ülkeler tarafından rutin olarak uygulanmaktadır.
Türkiye de başkent Ankara’daki bu uluslararası organizasyonu küresel muadillerinde olduğu gibi üst düzey standartlarda yürütmektedir.
Kamuoyunu yanıltmayı ve ülkemizin uluslararası organizasyon yetkinliğini gölgelemeyi amaçlayan maksatlı ve çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."