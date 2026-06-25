https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dmmden-macron-yalanlamasi-kosmasi-icin-ozel-park-tahsis-edilmeyecek-1106779351.html

DMM’den Macron'un sabah koşusu için iddialarına yalanlama: Tamamen asılsızdır

DMM’den Macron'un sabah koşusu için iddialarına yalanlama: Tamamen asılsızdır

Sputnik Türkiye

Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi’ne katılacak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah koşusu için özel park tahsis edileceği iddia edilmişti. DMM iddiaları böyle yalanladı...

2026-06-25T19:14+0300

2026-06-25T19:14+0300

2026-06-25T19:18+0300

türki̇ye

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emmanuel macron

koşu

dezenformasyonla mücadele merkezi

haberler

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un sabah sporu için Ankara’daki bazı parkların vatandaşların kullanımına kapatılacağı iddia edilmişti.Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bu iddialarla ilgili açıklama yaptı:"Bazı sosyal medya hesaplarında ve dijital mecralarda yer alan, “NATO Zirvesi nedeniyle liderlerin göz zevki için binaların ve gecekonduların önüne set çekiliyor” yönündeki iddialar asılsız olup manipülasyon içermektedir.Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi öncesinde güzergah hatları üzerinde yürütülen fiziki düzenlemeler, iddia edildiği gibi bir "gizleme" ya da "göz zevki" uygulaması değil; uluslararası yüksek düzeyli stratejik organizasyonların tamamında zorunlu kılınan standart güvenlik ve lojistik protokolleridir.Kamuoyunu yanıltmayı ve ülkemizin uluslararası organizasyon yetkinliğini gölgelemeyi amaçlayan maksatlı ve çarpıtılmış iddialara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html

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ankara, nato, emmanuel macron, koşu, dezenformasyonla mücadele merkezi, haberler