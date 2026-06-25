https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogandan-iki-depremle-sarsilan-venezuela-icin-gecmis-olsun-mesaji-1106760878.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki depremle sarsılan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki depremle sarsılan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe yaşanan iki depremle sarsılan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T11:18+0300
2026-06-25T11:18+0300
2026-06-25T11:18+0300
türki̇ye
venezuela
deprem
recep tayyip erdoğan
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7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaştığı mesajında "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-71-buyuklugunde-deprem-1106753693.html
türki̇ye
venezuela
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venezuela, deprem, recep tayyip erdoğan
venezuela, deprem, recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki depremle sarsılan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe yaşanan iki depremle sarsılan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Erdoğan, paylaştığı mesajında "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.