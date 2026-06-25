https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogandan-iki-depremle-sarsilan-venezuela-icin-gecmis-olsun-mesaji-1106760878.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki depremle sarsılan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan iki depremle sarsılan Venezuela için 'geçmiş olsun' mesajı

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan peş peşe yaşanan iki depremle sarsılan Venezuela için geçmiş olsun mesajı yayımladı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T11:18+0300

2026-06-25T11:18+0300

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türki̇ye

venezuela

deprem

recep tayyip erdoğan

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7.2 ve 7.5 büyüklüğündeki iki depremle sarsılan Venezuela için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçmiş olsun mesajı yayımladı. Erdoğan, paylaştığı mesajında "Venezuela'da meydana gelen iki ayrı depremde hayatını kaybedenlerin acısını yürekten paylaşıyor, dost Venezuela halkına ve hükümetine başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, yaralılara acil şifalar temenni ediyorum. Türkiye olarak bu acı ve zor günlerinde Venezuelalı dostlarımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelada-71-buyuklugunde-deprem-1106753693.html

türki̇ye

venezuela

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venezuela, deprem, recep tayyip erdoğan