https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogan-teskilatimizin-taleplerini-goz-ardi-etmiyoruz-1106780305.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının talep ve beklentilerini göz ardı etmediklerini... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T19:48+0300

2026-06-25T19:48+0300

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polis meslek eğitim merkezi (pomem)

recep tayyip erdoğan

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Pusulanız vicdan gayeniz emniyet hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogan-bugun-yeni-belediye-baskanlarimizi-bagrimiza-basacagiz-1106770203.html

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polis, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), recep tayyip erdoğan