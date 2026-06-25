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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının talep ve beklentilerini göz ardı etmediklerini... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Pusulanız vicdan gayeniz emniyet hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogan-bugun-yeni-belediye-baskanlarimizi-bagrimiza-basacagiz-1106770203.html
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polis, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), recep tayyip erdoğan
polis, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), recep tayyip erdoğan

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz

19:48 25.06.2026 (güncellendi: 19:49 25.06.2026)
© AACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının talep ve beklentilerini göz ardı etmediklerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için birçok reform ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Pusulanız vicdan gayeniz emniyet hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum'' açıklamasında bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan rozetlerini taktı: Rasim Arı, Mesut Özarslan ve Mehmet Özcan AK Parti'ye katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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