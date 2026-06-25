https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogan-teskilatimizin-taleplerini-goz-ardi-etmiyoruz-1106780305.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz
Sputnik Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının talep ve beklentilerini göz ardı etmediklerini... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T19:48+0300
2026-06-25T19:48+0300
2026-06-25T19:49+0300
türki̇ye
polis
pomem
polis meslek eğitim merkezi (pomem)
recep tayyip erdoğan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106779982_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_e154575b6f0de92c40f6a2e5b07dfc51.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Pusulanız vicdan gayeniz emniyet hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız'' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/cumhurbaskani-erdogan-bugun-yeni-belediye-baskanlarimizi-bagrimiza-basacagiz-1106770203.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106779982_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_e81fdd2133252a667fd4cf12ee2241b0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
polis, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), recep tayyip erdoğan
polis, pomem, polis meslek eğitim merkezi (pomem), recep tayyip erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşkilatımızın taleplerini göz ardı etmiyoruz
19:48 25.06.2026 (güncellendi: 19:49 25.06.2026)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni’nde yaptığı konuşmada emniyet teşkilatının talep ve beklentilerini göz ardı etmediklerini ve çalışma koşullarını iyileştirmek için birçok reform ve düzenlemeyi hayata geçirdiklerini söyledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Polis Akademisi Mezuniyet Töreni'nde açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emniyet teşkilatımızın talep ve beklentilerini asla göz ardı etmiyoruz. Teşkilatımızın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla iktidarımız döneminde çok adım attık. Geniş bir yelpazede reform ve düzenlemeleri hayata geçirdik. Pusulanız vicdan gayeniz emniyet hedefiniz de adalet olursa yolunuzu asla şaşırmazsınız'' dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''13 bin 610 polisimizi bir kez daha ayrı ayrı kutluyorum. Gittiğiniz her yerde Türk polisinin şerefli mirasını en güzel şekilde temsil edeceğinize inanıyorum'' açıklamasında bulundu.