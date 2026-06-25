https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/chp-ydkda-5-ismin-ihrac-itirazlarina-ret-1106769464.html
CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
Sputnik Türkiye
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T15:06+0300
2026-06-25T15:06+0300
2026-06-25T15:10+0300
türki̇ye
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:319:1658:1252_1920x0_80_0_0_337de6ed256d281f47aef113e0abfa08.jpg
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç talepleri ile bu kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.Partinin en üst disiplin organı olan kurul, gündemindeki dosyaları görüşerek kararını verdi.4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildiYapılan değerlendirme sonucunda 4 il başkanı ile 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/09/1106363125_0:163:1658:1407_1920x0_80_0_0_217119fb3cb69a079b6271f03c57cabb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
15:06 25.06.2026 (güncellendi: 15:10 25.06.2026)
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç talepleri ile bu kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.
Partinin en üst disiplin organı olan kurul, gündemindeki dosyaları görüşerek kararını verdi.
4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi
Yapılan değerlendirme sonucunda 4 il başkanı ile 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.