https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/chp-ydkda-5-ismin-ihrac-itirazlarina-ret-1106769464.html

CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret

CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret

Sputnik Türkiye

CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T15:06+0300

2026-06-25T15:06+0300

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç talepleri ile bu kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.Partinin en üst disiplin organı olan kurul, gündemindeki dosyaları görüşerek kararını verdi.4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildiYapılan değerlendirme sonucunda 4 il başkanı ile 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html

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