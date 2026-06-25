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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/chp-ydkda-5-ismin-ihrac-itirazlarina-ret-1106769464.html
CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç talepleri ile bu kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.Partinin en üst disiplin organı olan kurul, gündemindeki dosyaları görüşerek kararını verdi.4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildiYapılan değerlendirme sonucunda 4 il başkanı ile 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/ankarada-nato-zirvesi-alarmi-valilik-kapatilacak-yollari-acikladi-1106768782.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp)
chp, cumhuriyet halk partisi (chp)

CHP YDK'da 5 ismin ihraç itirazlarına ret

15:06 25.06.2026 (güncellendi: 15:10 25.06.2026)
© Sputnik / Osman Nuri CeritCHP Grup Toplantısı
CHP Grup Toplantısı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© Sputnik / Osman Nuri Cerit
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CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) ihraç taleplerini görüşmek üzere toplandı. 4 il başkanı ve bir belediye başkanının itirazı reddedildi.
CHP Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun A Takımı olarak bilinen Merkez Yürütme Kurulu'nun (MYK) ihraç talepleri ile bu kararlara yapılan itirazları değerlendirmek üzere toplandı.
Partinin en üst disiplin organı olan kurul, gündemindeki dosyaları görüşerek kararını verdi.

4 il başkanı ve 1 belediye başkanının itirazı reddedildi

Yapılan değerlendirme sonucunda 4 il başkanı ile 1 belediye başkanının ihraç kararına yönelik yaptığı itiraz reddedildi.
Ankara - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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