https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/buyuk-korku-yasadilar-beyoglunda-7-katli-binada-cokme-meydana-geldi-1106755713.html
Büyük korku yaşadılar: Beyoğlu'nda 7 katlı binada çökme meydana geldi
Büyük korku yaşadılar: Beyoğlu'nda 7 katlı binada çökme meydana geldi
Sputnik Türkiye
Beyoğlu'nda 7 katlı binanın zemin katının mutfak bölümündeki duvarda kısmi çökme meydana geldi. Bina boşaltıldı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T06:26+0300
2026-06-25T06:26+0300
2026-06-25T06:26+0300
türki̇ye
beyoğlu
çökme
çökme tehlikesi
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Beyoğlu'nda 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.15 dairelik bina boşaltıldı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bina sakinleri fark ettiÇökmeyi fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.Bina mühürlendiBinanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html
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beyoğlu, çökme, çökme tehlikesi
beyoğlu, çökme, çökme tehlikesi
Büyük korku yaşadılar: Beyoğlu'nda 7 katlı binada çökme meydana geldi
Beyoğlu'nda 7 katlı binanın zemin katının mutfak bölümündeki duvarda kısmi çökme meydana geldi. Bina boşaltıldı.
Beyoğlu'nda 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.15 dairelik bina boşaltıldı olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Çökmeyi fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.
Binanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.
Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.