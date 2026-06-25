https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/buyuk-korku-yasadilar-beyoglunda-7-katli-binada-cokme-meydana-geldi-1106755713.html

Büyük korku yaşadılar: Beyoğlu'nda 7 katlı binada çökme meydana geldi

Büyük korku yaşadılar: Beyoğlu'nda 7 katlı binada çökme meydana geldi

Sputnik Türkiye

Beyoğlu'nda 7 katlı binanın zemin katının mutfak bölümündeki duvarda kısmi çökme meydana geldi. Bina boşaltıldı. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T06:26+0300

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türki̇ye

beyoğlu

çökme

çökme tehlikesi

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Beyoğlu'nda 7 katlı binanın bodrum katının mutfak bölümünün duvarında henüz bilinmeyen nedenle kısmi çökme meydana geldi.15 dairelik bina boşaltıldı olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Bina sakinleri fark ettiÇökmeyi fark eden bina sakinleri kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, sağlık, zabıta ve UMKE ekipleri sevk edildi. Emniyet şeridi çekilen binanın çevresinde ve içerisinde ekipler bir süre incelemelerde bulundu.Bina mühürlendiBinanın bodrum katında yapılan kontrollerde kısmi çökme meydana gelen alanda mahsur kalan veya yaralanan olmadığı tespit edildi.Çalışmalar sonrası 15 dairenin bulunduğu bina tedbir amaçlı mühürlendi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html

türki̇ye

beyoğlu

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beyoğlu, çökme, çökme tehlikesi