https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html

Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Küçükçekmece'de metruk binada yaşanan çökme sonucu yaralanan 3 kişiden 36 yaşındaki Muhammet Taş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın yaşandığı bina için... 08.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-08T19:48+0300

2026-06-08T19:48+0300

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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi. Ancak 36 yaşındaki Muhammet Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, binanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada riskli yapı ilan edildiğini ve kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.Aygün, binada yaralananların kaçak olarak yapıya girdiğini ve binadan izinsiz malzeme söktükleri sırada tavanın çöktüğünü aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kucukcekmecede-metruk-binada-cokme-3-kisi-yaralandi-1106338686.html

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türkiye, küçükçekmece, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, metruk yapı