Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html
Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de metruk binada yaşanan çökme sonucu yaralanan 3 kişiden 36 yaşındaki Muhammet Taş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın yaşandığı bina için... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-08T19:48+0300
2026-06-08T19:48+0300
türki̇ye
türkiye
küçükçekmece
kentsel dönüşüm
kentsel dönüşüm politikaları
metruk yapı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106348753_0:56:1022:631_1920x0_80_0_0_c1a657ac0870095ed5e99cdbacb91dfc.jpg
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi. Ancak 36 yaşındaki Muhammet Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, binanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada riskli yapı ilan edildiğini ve kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.Aygün, binada yaralananların kaçak olarak yapıya girdiğini ve binadan izinsiz malzeme söktükleri sırada tavanın çöktüğünü aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kucukcekmecede-metruk-binada-cokme-3-kisi-yaralandi-1106338686.html
türki̇ye
küçükçekmece
metruk yapı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/08/1106348753_53:0:969:687_1920x0_80_0_0_a473aa5ad50e8cd4adb70691342b25e6.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
türkiye, küçükçekmece, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, metruk yapı
türkiye, küçükçekmece, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, metruk yapı

Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti

19:48 08.06.2026
© AA / Engin ZaferKüçükçekmece'de metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme
Küçükçekmece'de metruk bir binada meydana gelen kısmi çökme - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
© AA / Engin Zafer
Abone ol
Küçükçekmece'de metruk binada yaşanan çökme sonucu yaralanan 3 kişiden 36 yaşındaki Muhammet Taş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın yaşandığı bina için kentsel dönüşüm kararı verildiği ve yaralananların malzeme sökmek için binaya girdiği belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.
Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi. Ancak 36 yaşındaki Muhammet Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, binanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada riskli yapı ilan edildiğini ve kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.
Aygün, binada yaralananların kaçak olarak yapıya girdiğini ve binadan izinsiz malzeme söktükleri sırada tavanın çöktüğünü aktardı.
Küçükçekmece'de metruk binada çökme: 3 kişi yaralandı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.06.2026
TÜRKİYE
Küçükçekmece'de metruk binada çökme: 3 kişi yaralandı
14:28
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала