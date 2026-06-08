https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kismi-cokme-yasanan-binada-yaralananlardan-biri-hayatini-kaybetti-1106348649.html
Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Küçükçekmece'de metruk binada yaşanan çökme sonucu yaralanan 3 kişiden 36 yaşındaki Muhammet Taş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın yaşandığı bina için... 08.06.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi. Ancak 36 yaşındaki Muhammet Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, binanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada riskli yapı ilan edildiğini ve kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.Aygün, binada yaralananların kaçak olarak yapıya girdiğini ve binadan izinsiz malzeme söktükleri sırada tavanın çöktüğünü aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260608/kucukcekmecede-metruk-binada-cokme-3-kisi-yaralandi-1106338686.html
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türkiye, küçükçekmece, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, metruk yapı
türkiye, küçükçekmece, kentsel dönüşüm, kentsel dönüşüm politikaları, metruk yapı
Kısmi çökme yaşanan binada yaralananlardan biri hayatını kaybetti
Küçükçekmece'de metruk binada yaşanan çökme sonucu yaralanan 3 kişiden 36 yaşındaki Muhammet Taş'ın hayatını kaybettiği açıklandı. Olayın yaşandığı bina için kentsel dönüşüm kararı verildiği ve yaralananların malzeme sökmek için binaya girdiği belirlendi.
İstanbul Küçükçekmece'de kentsel dönüşüm halindeki binanın 3. katının yıkımı sırasında henüz belirlenemeyen nedenle kısmen çökme meydana geldi.
Binadan 1 kişi kendi imkanlarıyla çıktı, 2 kişi ekiplerce kurtarıldı. Yaralılar Muhammet Taş, Recep Taş ile Murat Taş hastaneye sevk edildi. Ancak 36 yaşındaki Muhammet Taş yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Küçükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Gökhan Aygün, binanın durumuyla ilgili yaptığı açıklamada riskli yapı ilan edildiğini ve kentsel dönüşüm sürecine başlandığını belirtti.
Aygün, binada yaralananların kaçak olarak yapıya girdiğini ve binadan izinsiz malzeme söktükleri sırada tavanın çöktüğünü aktardı.