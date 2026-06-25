https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/brezilyada-korkunc-cinayet-seytanlarini-kovuyordum-1106764201.html

Brezilya'da korkunç cinayet: ‘Şeytanlarını kovuyordum’

Brezilya'da korkunç cinayet: ‘Şeytanlarını kovuyordum’

Sputnik Türkiye

Brezilya'nın Espirito Santo eyaletine bağlı Serra Belediyesi'nin Jardim Limoeiro mahallesinde, bir kadın "şeytan çıkarma" ritüeli sırasında hayatını kaybetti. Detaylar haberde...

2026-06-25T13:01+0300

2026-06-25T13:01+0300

2026-06-25T13:01+0300

yaşam

şeytan çıkarma

cinayet

brezilya

haberler

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Olay, komşuların apartmandan gelen çığlıkları duyması üzerine polise haber vermesiyle ortaya çıktı. Komşular önce apartmanın interkom sisteminden seslenerek durumu kontrol etmeye çalıştı. Kısa bir süre sakinleşen seslerden sonra Souza, bir komşusundan yardım istedi. Komşu daireye girdiğinde Marceli de Oliveira Gottardo'yu yerde kasılmalar geçirirken buldu.Binada öğrenci hemşire olarak yaşayan bir kişi de yardıma çağrıldı ve ilk müdahaleyi yaptı. Ancak gelen sağlık ekipleri Marceli'nin olay yerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.Otopside ortaya çıktıOlay yerinde yapılan incelemede Marceli'nin vücudunda boğma izleri, yüz travması, kulak kanaması ve çok sayıda morluk tespit edildi. Adli Tıp Kurumu'nun otopsi raporu ise asıl ölüm nedenini ‘kafatası içi kanama ve ağır künt kuvvet travmasına bağlı beyin hasarı’ olarak belirledi.Polis, cinayeti işlediğini kabul eden Bryan Fernando Gimenez Souza'yı gözaltına aldı. Souza, yaklaşık bir aydır tanıdığı Marceli'nin "şeytanlar tarafından ele geçirildiğini" düşündüğünü ve onu bu şekilde kurtarmaya çalıştığını öne sürdü.Olay, Brezilya'da batıl inançlar ve sözde ruhani ritüeller nedeniyle yaşanan trajik vakalara bir yenisini ekledi. Soruşturma devam ediyor.

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