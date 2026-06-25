https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abd-senatosu-irana-yonelik-askeri-faaliyetleri-sinirlandiracak-tasariyi-reddetti-1106758148.html

ABD Senatosu, İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlandıracak tasarıyı reddetti

ABD Senatosu, İran'a yönelik askeri faaliyetleri sınırlandıracak tasarıyı reddetti

Sputnik Türkiye

ABD Senatosu, Kongre onayı olmadan İran'a karşı askeri güç kullanımını sınırlandırmayı amaçlayan karar tasarısını 50'ye karşı 47 oyla reddetti. Oylama, Donald... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T09:52+0300

2026-06-25T09:52+0300

2026-06-25T09:52+0300

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ABD Senatosu, Donald Trump'ın İran'a yönelik askeri operasyonlarını Kongre onayına bağlamayı hedefleyen bir karar tasarısını reddetti.Washington Post'un haberine göre Demokrat Senatör Tim Kaine tarafından sunulan tasarı, ABD'nin Kongre tarafından açık bir yetkilendirme yapılmadığı sürece İran'a karşı kullanılan askeri gücü geri çekmesini öngörüyordu. Tasarı Senato'da yapılan oylamada 47 "evet" oyuna karşılık 50 "hayır" oyuyla kabul edilmedi.Cumhuriyetçi Senatör Rand Paul dahil bazı isimlerin, ABD ile İran arasındaki diplomatik temasların sürmesini gerekçe göstererek tasarıya karşı oy kullandığı belirtildi.Trump benzer girişime tepki göstermiştiOylama, Trump'ın 23 Haziran'da Senato'da kabul edilen ve İran'a yönelik askeri harekatı sınırlandırmayı amaçlayan benzer bir savaş yetkileri tasarısına sert tepki göstermesinin ardından geldi.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump, söz konusu girişimin ABD'nin çıkarlarına zarar verdiğini ve İran'a avantaj sağladığını savunmuştu. Tasarıyı "zamanlaması kötü ve anlamsız" olarak nitelendiren Trump, kararın "düşmana yardım ve konfor sağladığını" öne sürmüş ve bazı Cumhuriyetçi senatörlerin Demokratlarla birlikte hareket etmesini eleştirmişti.Kongre'nin savaş yetkileri tartışmasıTasarıyla Kongre'nin, Anayasa'dan kaynaklanan savaş ilan etme yetkisini öne çıkararak ABD'nin İran'a yönelik olası askeri operasyonlarının yasama organının onayı olmadan yürütülmesini engellemeyi amaçladığı ifade edildi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/trumptan-abd-senatosuna-tepki-iran-tasarisi-dusmana-yardim-sagliyor-1106741034.html

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