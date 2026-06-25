https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bakan-kurum-ingiltere-krali-3-charlesla-bir-araya-geldi-1106781281.html
Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi
Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T21:06+0300
2026-06-25T21:06+0300
2026-06-25T21:06+0300
türki̇ye
murat kurum
kral charles
antalya
charles
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde St. James Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, etkinlikte iklim kriziyle mücadelede yol haritasını paylaştı ve katılımcıları kasımda Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi’ne davet etti. Öte yandan Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles'la da görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/prenslik-unvani-iptal-edilen-andrew-windsorin-gozundeki-morlugun-nedeni-belli-oldu-1106279359.html
türki̇ye
antalya
charles
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murat kurum, kral charles, antalya, charles, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum, kral charles, antalya, charles, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde St. James Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.
COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, etkinlikte iklim kriziyle mücadelede yol haritasını paylaştı ve katılımcıları kasımda Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi’ne davet etti.
Öte yandan Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles'la da görüştü.