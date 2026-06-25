Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bakan-kurum-ingiltere-krali-3-charlesla-bir-araya-geldi-1106781281.html
Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi
Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi
Sputnik Türkiye
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T21:06+0300
2026-06-25T21:06+0300
türki̇ye
murat kurum
kral charles
antalya
charles
çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106780946_0:110:2000:1235_1920x0_80_0_0_bfd1d4034683d457e587bafccd170710.jpg
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde St. James Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, etkinlikte iklim kriziyle mücadelede yol haritasını paylaştı ve katılımcıları kasımda Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi’ne davet etti. Öte yandan Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles'la da görüştü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/prenslik-unvani-iptal-edilen-andrew-windsorin-gozundeki-morlugun-nedeni-belli-oldu-1106279359.html
türki̇ye
antalya
charles
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/06/19/1106780946_36:0:1965:1447_1920x0_80_0_0_6bd13d0b3e673df1a3f88cfb5f35f55a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
murat kurum, kral charles, antalya, charles, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı
murat kurum, kral charles, antalya, charles, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi

21:06 25.06.2026
© AA / ÇŞİDBÇevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İngiltere Kralı 3. Charles
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve İngiltere Kralı 3. Charles - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AA / ÇŞİDB
Abone ol
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde St. James Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.
COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, etkinlikte iklim kriziyle mücadelede yol haritasını paylaştı ve katılımcıları kasımda Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi’ne davet etti.
Öte yandan Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles'la da görüştü.
Louvre Müzesi'ne Andrew Mountbatten-Windsor’un gözaltı sonrası çekilen fotoğrafı asıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.06.2026
DÜNYA
Prenslik unvanı iptal edilen Andrew Windsor’ın gözündeki morluğun nedeni belli oldu
5 Haziran , 12:51
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала