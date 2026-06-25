https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/bakan-kurum-ingiltere-krali-3-charlesla-bir-araya-geldi-1106781281.html

Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi

Bakan Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi

Sputnik Türkiye

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere Kralı 3. Charles'la bir araya geldi. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

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türki̇ye

murat kurum

kral charles

antalya

charles

çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Londra İklim Eylem Haftası kapsamında İngiltere Kralı 3. Charles’ın ev sahipliğinde St. James Sarayı’nda düzenlenen resepsiyona katıldı.COP31 Başkanlığını temsil eden Bakan Kurum, etkinlikte iklim kriziyle mücadelede yol haritasını paylaştı ve katılımcıları kasımda Antalya’da yapılacak COP31 Zirvesi’ne davet etti. Öte yandan Bakan Kurum, resepsiyon kapsamında Kral Charles'la da görüştü.

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türki̇ye

antalya

charles

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murat kurum, kral charles, antalya, charles, çevre, şehircilik ve i̇klim değişikliği bakanlığı