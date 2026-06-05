https://anlatilaninotesi.com.tr/20260605/prenslik-unvani-iptal-edilen-andrew-windsorin-gozundeki-morlugun-nedeni-belli-oldu-1106279359.html

Prenslik unvanı iptal edilen Andrew Windsor’ın gözündeki morluğun nedeni belli oldu

Prenslik unvanı iptal edilen Andrew Windsor’ın gözündeki morluğun nedeni belli oldu

Sputnik Türkiye

Prens Andrew’ın yüzündeki büyük morluk, Norfolk’taki malikanesinden çıkarken görüntülendi. Hakkında yolsuzluk ve kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle polis... 05.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-05T12:51+0300

2026-06-05T12:51+0300

2026-06-05T12:51+0300

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Eski prens Andrew Mountbatten-Windsor, Norfolk’taki Sandringham Malikanesi içinde yer alan Marsh Çiftliği’nden araba sürerken yüzündeki büyük bir yara iziyle kameralara yakalandı. 4 Haziran Perşembe günü gerçekleşen olayda, 66 yaşındaki eski kraliyet üyesinin gözünün etrafındaki belirgin mor leke halk arasında büyük merak uyandırdı. Times gazetesinin servis ettiği habere göre, sürüş esnasında Andrew’a araçta kimliği belirlenemeyen bir adam ve bir köpek eşlik ediyordu. İngiliz basınında geniş yankı bulan bu görüntünün ardından, morluğun hayati bir tehlike arz etmeyen, ciddi olmayan bir tıbbi durumdan kaynaklandığı bildirildi.Eski prens hakkında yolsuzluk ve polis soruşturması Gözündeki yara ile gündeme gelen Andrew Mountbatten-Windsor, aynı zamanda ağır suçlamalarla karşı karşıya. Eski prens, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle şubat ayındaki doğum gününde tutuklanmasının ardından geniş çaplı bir polis soruşturması altında bulunuyor. Ulusal Denetim Ofisi (NAO) tarafından yürütülen finansal incelemeler sonucunda hazırlanan resmi raporda, eski kraliyet üyesinin mülk düzenlemelerinde usulsüzlük yaptığı ortaya çıktı. Rapora göre Andrew’ın, Royal Lodge malikanesi sınırları içindeki üç kır evini gizlice kiraya vererek açıklanmayan, yasa dışı özel bir gelir elde ettiği tespit edildi.Kral Charles ve Prenseslerin mülk skandalı deşifre olduSoruşturma raporu, kraliyet ailesinin diğer üyelerini de içine alan büyük bir kraliyet mülk skandalı verilerini gün yüzüne çıkardı. İncelemelerde, Kral Charles’ın, kraliyet ailesinin çalışan üyeleri olmamalarına rağmen Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie’nin lüks kraliyet konutlarında yaşamaları için bütçeden ödeme yaptığı belirlendi. Yıllarca, kraliyet mülklerinde oturan kiracıların güvenlik protokollerinden geçmesi bahane edilerek, piyasa değerinin çok altında ve güncel olmayan tahminlerle düşük kiralar belirlendiği saptandı."Vergi mükelleflerinin parası Andrew'ın cebine gitti"Mülk yolsuzluğunun ortaya çıkmasının ardından eski Liberal Demokrat bakan Norman Baker sert açıklamalarda bulundu. Baker, yaşanan durumu şu sözlerle eleştirdi:"Bütün bunlar akıl almaz. Andrew'un bu durumuna bakarsanız, bu zaten var olan yaraya tuz basmak gibi bir şey. Bu tablo, vergi mükellefine karşı mutlak bir saygısızlık gösteriyor. Andrew’un devasa bir mülk için sembolik bir kira ödemesinin yanı sıra, bu mülkleri başkalarına alt kiraya vererek potansiyel olarak milyonlarca dolar kazanması kabul edilemez. Bu para Kraliyet Mülkü (The Crown Estate) kasasına gitmeliydi, onun cebine değil."Buckingham Sarayı ve Kraliyet Mülkü'nden İlk AçıklamalarSkandalın büyümesi üzerine Kraliyet Mülkü sözcüsü, Ulusal Denetim Ofisi’nin bağımsız ve profesyonel incelemesini memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, raporu önümüzdeki süreçte Kamu Hesapları Komitesi ile ayrıntılı olarak görüşeceklerini açıkladı. Buckingham Sarayı sözcüsü ise kraliyetin şeffaflık taahhüdüne vurgu yaparak şu ifadeleri kullandı:

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