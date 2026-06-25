https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/apple-yuksek-cip-maliyetleri-dolayisiyla-bazi-urunlerinin-fiyatlarinda-artisa-gitti-1106777994.html

Apple, yüksek çip maliyetleri dolayısıyla bazı ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti

Apple, yüksek çip maliyetleri dolayısıyla bazı ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti

Sputnik Türkiye

iPhone, Apple Watch ve AirPods bu fiyat artışından etkilenmezken iMac, MacBook, iPad, Vision Pro gibi ürünlerin fiyatı yükseldi. İşte yeni fiyatlar...

2026-06-25T18:38+0300

2026-06-25T18:38+0300

2026-06-25T18:38+0300

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Apple'dan yapılan açıklamada, tüketici elektroniği sektörünün "benzeri görülmemiş bir zorlukla" karşı karşıya olduğu belirtildi.Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasının bellek ve depolama birimlerine olan talepte olağanüstü bir artışa yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Daha önce hiçbir bileşenin fiyatının bu denli büyük bir hızla ve bu kadar yüksek oranda arttığına tanık olmamıştık. Şu ana kadar müşterilerimizi bu artışlardan koruduk ancak artık bir dizi üründe fiyatları artırmaya başlamamız gereken bir noktaya geldik" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şirketin bunun hoş karşılanacak bir haber olmadığının farkında olduğunu ve çözüm bulmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.Yeni iMac ve MacBook fiyatlarıApple'ın yaptığı fiyat artışlarında, akıllı telefonu iPhone kapsam dışı tutuldu. Şirketin akıllı saati Apple Watch ve kablosuz kulaklığı AirPods'a da zam yapılmadı.Apple Üst Yöneticisi Tim Cook geçen hafta verdiği bir röportajda, şirketin bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışı dengelemek amacıyla ürünlerinin fiyatlarını yükseltmeyi planladığını söylemişti.Cook, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz. Bize yansıtılan bu büyük artışların etkisini hafifletmek için elimizden geleni yapıyor ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz, ancak durum sürdürülemez bir hal aldı" ifadelerini kullanmıştı.

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apple, imac, macbook, haberler, tim cook, fiyatlar