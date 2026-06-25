https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/apple-yuksek-cip-maliyetleri-dolayisiyla-bazi-urunlerinin-fiyatlarinda-artisa-gitti-1106777994.html
Apple, yüksek çip maliyetleri dolayısıyla bazı ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti
Apple, yüksek çip maliyetleri dolayısıyla bazı ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti
Sputnik Türkiye
iPhone, Apple Watch ve AirPods bu fiyat artışından etkilenmezken iMac, MacBook, iPad, Vision Pro gibi ürünlerin fiyatı yükseldi. İşte yeni fiyatlar...
2026-06-25T18:38+0300
2026-06-25T18:38+0300
2026-06-25T18:38+0300
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Apple'dan yapılan açıklamada, tüketici elektroniği sektörünün "benzeri görülmemiş bir zorlukla" karşı karşıya olduğu belirtildi.Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasının bellek ve depolama birimlerine olan talepte olağanüstü bir artışa yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Daha önce hiçbir bileşenin fiyatının bu denli büyük bir hızla ve bu kadar yüksek oranda arttığına tanık olmamıştık. Şu ana kadar müşterilerimizi bu artışlardan koruduk ancak artık bir dizi üründe fiyatları artırmaya başlamamız gereken bir noktaya geldik" ifadeleri kullanıldı.Açıklamada, şirketin bunun hoş karşılanacak bir haber olmadığının farkında olduğunu ve çözüm bulmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.Yeni iMac ve MacBook fiyatlarıApple'ın yaptığı fiyat artışlarında, akıllı telefonu iPhone kapsam dışı tutuldu. Şirketin akıllı saati Apple Watch ve kablosuz kulaklığı AirPods'a da zam yapılmadı.Apple Üst Yöneticisi Tim Cook geçen hafta verdiği bir röportajda, şirketin bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışı dengelemek amacıyla ürünlerinin fiyatlarını yükseltmeyi planladığını söylemişti.Cook, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz. Bize yansıtılan bu büyük artışların etkisini hafifletmek için elimizden geleni yapıyor ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz, ancak durum sürdürülemez bir hal aldı" ifadelerini kullanmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dunyada-pes-pese-depremler-venezuelanin-ardindan-japonyada-da-69-buyuklugunde-deprem-1106753816.html
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apple, imac, macbook, haberler, tim cook, fiyatlar
apple, imac, macbook, haberler, tim cook, fiyatlar
Apple, yüksek çip maliyetleri dolayısıyla bazı ürünlerinin fiyatlarında artışa gitti
Apple, yapay zeka veri merkezlerinin yaygınlaşmasıyla artan olağanüstü taleple çip fiyatlarının "hızla ve yüksek oranda" artmasını gerekçe göstererek bazı ürünlerine zam yaptı. iPhone, Apple Watch ve AirPods bu fiyat artışından etkilenmezken iMac, MacBook, iPad, Vision Pro gibi ürünlerin fiyatı yükseldi.
Apple'dan yapılan açıklamada, tüketici elektroniği sektörünün "benzeri görülmemiş bir zorlukla" karşı karşıya olduğu belirtildi.
Yapay zeka veri merkezlerinin hızla yaygınlaşmasının bellek ve depolama birimlerine olan talepte olağanüstü bir artışa yol açtığına işaret edilen açıklamada, "Daha önce hiçbir bileşenin fiyatının bu denli büyük bir hızla ve bu kadar yüksek oranda arttığına tanık olmamıştık. Şu ana kadar müşterilerimizi bu artışlardan koruduk ancak artık bir dizi üründe fiyatları artırmaya başlamamız gereken bir noktaya geldik" ifadeleri kullanıldı.
Açıklamada, şirketin bunun hoş karşılanacak bir haber olmadığının farkında olduğunu ve çözüm bulmak için aralıksız çalıştığı kaydedildi.
Yeni iMac ve MacBook fiyatları
Apple'ın yaptığı fiyat artışlarında, akıllı telefonu iPhone kapsam dışı tutuldu. Şirketin akıllı saati Apple Watch ve kablosuz kulaklığı AirPods'a da zam yapılmadı.
iMac
masaüstü bilgisayarın başlangıç fiyatı 1299 dolardan 1499 dolara
,
Mac Studio
masaüstü bilgisayarın fiyatı 1999 dolardan 2 bin 499 dolara
çıkarıldı.
MacBook Neo'nun
başlangıç fiyatı 599 dolardan 699 dolara,
13 inç MacBook Air'in
fiyatı 1099 dolardan 1299 dolara
güncellendi.
MacBook Pro'nun
başlangıç fiyatı 1699 dolardan 1999 dolara
yükseltildi.
iPad Pro'nun
başlangıç fiyatı 999 dolardan 1199 dolara,
iPad Air'in
başlangıç fiyatı 599 dolardan 749 dolara
çıkarıldı.
Vision Pro'nun
fiyatı da 3 bin 499 dolardan 3 bin 699 dolara
güncellendi.
Apple Üst Yöneticisi Tim Cook geçen hafta verdiği bir röportajda, şirketin bellek ve depolama çipi maliyetlerindeki büyük artışı dengelemek amacıyla ürünlerinin fiyatlarını yükseltmeyi planladığını söylemişti.
Cook, "Ne yazık ki fiyat artışları kaçınılmaz. Bize yansıtılan bu büyük artışların etkisini hafifletmek için elimizden geleni yapıyor ve müşterilerimizi bu artışlardan korumaya çalışıyoruz, ancak durum sürdürülemez bir hal aldı" ifadelerini kullanmıştı.