https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/dmmden-dikmen-vadisi-ve-botanik-parki-iddialarina-yalanlama-1106766897.html

DMM'den 'Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı' iddialarına yalanlama

DMM'den 'Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı' iddialarına yalanlama

Sputnik Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T14:00+0300

2026-06-25T14:00+0300

2026-06-25T14:00+0300

türki̇ye

nato

ankara

emmanuel macron

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), NATO Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sabah yürüyüşü için Ankara'daki Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın halka kapatılacağı yönündeki iddialara ilişkin açıklama yaptı.DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, söz konusu iddiaların tamamen asılsız olduğu belirtildi.'Herhangi bir karar ya da uygulama bulunmamaktadır'Açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, Dikmen Vadisi ve Botanik Parkı'nın Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik herhangi bir karar ya da uygulamanın bulunmadığı ifade edildi.DMM açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Ankara'da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi doğrultusunda alınan güvenlik tedbirleri arasında, söz konusu parkların Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yürüyüşü gerekçesiyle halka kapatılmasına yönelik hiçbir karar ya da uygulama bulunmamaktadır."'Manipülatif paylaşımlara itibar edilmemeli'DMM, açıklamasının devamında kamuoyunu yanıltmaya yönelik paylaşımlara karşı uyarıda bulunarak şu ifadeleri kullandı:"Zirve öncesinde kamuoyunu yanıltmayı, günlük hayatın akışını aksatacak asılsız korkular yaymayı ve manipülatif bir algı oluşturmayı amaçlayan bu tür kasıtlı paylaşımlara itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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