https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/guvenli-liman-yatirimcisini-uzdu-altin-fiyatlari-neden-dusuyor-1106730637.html
Güvenli liman yatırımcısını üzdü: Altın fiyatları neden düşüyor?
Güvenli liman yatırımcısını üzdü: Altın fiyatları neden düşüyor?
Sputnik Türkiye
Savaşlar, ekonomik dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği altın, son haftalarda dikkat çekici bir düşüş trendine... 23.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-23T21:59+0300
2026-06-23T21:59+0300
2026-06-23T21:59+0300
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gram altın
gram fiyatı
yarım gram altın
altın
ons altın
külçe altın
altın fiyatları
çeyrek altın
yarım altın
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Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde 'güvenli liman' olarak görülürken son günlerde ons başına 4 bin 116 dolar seviyesine kadar geriledi.Fiyatlardaki gerilemede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi etkili oldu. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar için daha az cazip hale gelirken, tahvil ve mevduat gibi araçlara yönelim arttı. Ayrıca altın yatırım fonlarından çıkışların hızlanması da fiyatları baskıladı.Öte yandan mücevher talebinde de önemli bir düşüş yaşandı. 2026’nın ilk çeyreğinde küresel altın mücevher talebinin yüzde 23’ten fazla gerilediği belirtildi. Bazı büyük bankalar da altın fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti. Uzmanlar, altının uzun vadede portföylerde yerini korusa da kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/dev-bankadan-altin-tahmini-asagi-yonlu-revize-etti-1106709701.html
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gram altın, gram fiyatı, yarım gram altın, altın, ons altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın
gram altın, gram fiyatı, yarım gram altın, altın, ons altın, külçe altın, altın fiyatları, çeyrek altın, yarım altın
Güvenli liman yatırımcısını üzdü: Altın fiyatları neden düşüyor?
Savaşlar, ekonomik dalgalanmalar ve piyasalardaki belirsizlik dönemlerinde yatırımcıların yöneldiği altın, son haftalarda dikkat çekici bir düşüş trendine girdi.
Altın, ekonomik belirsizlik dönemlerinde 'güvenli liman' olarak görülürken son günlerde ons başına 4 bin 116 dolar seviyesine kadar geriledi.
Fiyatlardaki gerilemede ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faizleri uzun süre yüksek tutabileceği beklentisi etkili oldu. Faiz getirisi olmayan altın, yüksek faiz ortamında yatırımcılar için daha az cazip hale gelirken, tahvil ve mevduat gibi araçlara yönelim arttı. Ayrıca altın yatırım fonlarından çıkışların hızlanması da fiyatları baskıladı.
Öte yandan mücevher talebinde de önemli bir düşüş yaşandı. 2026’nın ilk çeyreğinde küresel altın mücevher talebinin yüzde 23’ten fazla gerilediği belirtildi. Bazı büyük bankalar da altın fiyatlarına yönelik beklentilerini aşağı yönlü revize etti.
Uzmanlar, altının uzun vadede portföylerde yerini korusa da kısa vadede dalgalı seyrin devam edebileceği uyarısında bulunuyor.