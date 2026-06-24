https://anlatilaninotesi.com.tr/20260624/rize-feci-kaza-3-kisi-oldu-5-kisi-yaralandi-1106734210.html
Rize feci kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Rize feci kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Sputnik Türkiye
Rize Çayeli'nde direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-24T06:23+0300
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Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce refüjdeki elektrik direğine sonra da karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Yangın çıkan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Aynı araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdiRize'nin Çayeli ilçesinde Selinay S'nin kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki 08 ACA 759 plakalı kamyonet de karıştı.Otomobilde yangın çıktıİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kazada Selinay S. ve beraberindeki Gamze S. ve Nilay B. yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260623/ankarada-ego-otobusu-kaza-yapti-1106720953.html
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rize, trafik kazası
Rize feci kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Rize Çayeli'nde direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce refüjdeki elektrik direğine sonra da karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Yangın çıkan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
Aynı araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi
Rize'nin Çayeli ilçesinde Selinay S'nin kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki 08 ACA 759 plakalı kamyonet de karıştı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada Selinay S. ve beraberindeki Gamze S. ve Nilay B. yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.