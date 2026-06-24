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Rize feci kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
Rize feci kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı
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Rize Çayeli'nde direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. 24.06.2026, Sputnik Türkiye
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Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce refüjdeki elektrik direğine sonra da karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Yangın çıkan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı. Aynı araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdiRize'nin Çayeli ilçesinde Selinay S'nin kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki 08 ACA 759 plakalı kamyonet de karıştı.Otomobilde yangın çıktıİhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kazada Selinay S. ve beraberindeki Gamze S. ve Nilay B. yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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rize, trafik kazası
rize, trafik kazası

Rize feci kaza: 3 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

06:23 24.06.2026
© Fikret DelalRize
Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
© Fikret Delal
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Rize Çayeli'nde direksiyon hakimiyetini kaybettiği araba elektrik direğine çarptı. Kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Rize'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç önce refüjdeki elektrik direğine sonra da karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Yangın çıkan araçta 3 kişi yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi tedavi altına alındı.
© Fikret DelalRize
Rize - Sputnik Türkiye, 1920, 24.06.2026
Rize
© Fikret Delal

Aynı araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi

Rize'nin Çayeli ilçesinde Selinay S'nin kullandığı 53 ACV 078 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki elektrik direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle karşı şeride savrulan otomobil, İshak B. idaresindeki 53 EL 007 plakalı otomobile çarptı. Kazaya, aynı yönde seyreden Sezgin Ç. yönetimindeki 08 ACA 759 plakalı kamyonet de karıştı.

Otomobilde yangın çıktı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Selinay S'nin kullandığı otomobilde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kazada Selinay S. ve beraberindeki Gamze S. ve Nilay B. yaşamını yitirdi. Kazada yaralanan 5 kişi ise kentteki hastanelerde tedavi altına alındı.
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