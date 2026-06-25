https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1106772815.html

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

AFAD duyurdu: Malatya'da deprem

Sputnik Türkiye

AFAD, Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T16:35+0300

2026-06-25T16:35+0300

2026-06-25T16:39+0300

son depremler

deprem

afad

kandilli rasathanesi

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Saat 16:22'de gerçekleşen depremin derinliği 9.13 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yeni sarsıntılarla güncelliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelayi-vuran-cifte-depremi-uzmanlar-yorumladi-kahramanmaras-ve-marmara-depremi-benzetmesi-1106760981.html

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deprem, afad, kandilli rasathanesi