https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/afad-duyurdu-malatyada-deprem-1106772815.html
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu. 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T16:35+0300
2026-06-25T16:35+0300
2026-06-25T16:39+0300
son depremler
deprem
afad
kandilli rasathanesi
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Saat 16:22'de gerçekleşen depremin derinliği 9.13 kilometre olarak ölçüldü.Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yeni sarsıntılarla güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/venezuelayi-vuran-cifte-depremi-uzmanlar-yorumladi-kahramanmaras-ve-marmara-depremi-benzetmesi-1106760981.html
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deprem, afad, kandilli rasathanesi
deprem, afad, kandilli rasathanesi
AFAD duyurdu: Malatya'da deprem
16:35 25.06.2026 (güncellendi: 16:39 25.06.2026)
AFAD, Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Malatya'da 4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini paylaştı. Saat 16:22'de gerçekleşen depremin derinliği 9.13 kilometre olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 3.9 olarak duyurdu.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesini yeni sarsıntılarla güncelliyor.