https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdden-kiyamet-gunu-ucagi-icin-dev-butce-yaklasik-1-milyar-dolar-harcanacak-1106757565.html

ABD'den ‘Kıyamet Günü’ uçağı için dev bütçe: Yaklaşık 1 milyar dolar harcanacak

ABD'den ‘Kıyamet Günü’ uçağı için dev bütçe: Yaklaşık 1 milyar dolar harcanacak

Sputnik Türkiye

Pentagon, olası bir nükleer savaşta askeri komuta merkezi olarak hizmet veren E-4B ‘Kıyamet Günü’ uçağının modernizasyonu ve bakımı için 984 milyon dolarlık... 25.06.2026, Sputnik Türkiye

2026-06-25T09:41+0300

2026-06-25T09:41+0300

2026-06-25T09:41+0300

savunma

abd

abd savaş bakanlığı

pentagon

nükleer savaş

kıyamet günü

boeing e-4b nightwatch

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ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), ‘Kıyamet Günü’ uçağı olarak bilinen E-4B filosunun modernize edilmesi ve teknik bakımlarının yapılması amacıyla 984 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı.Pentagon'dan yapılan resmi açıklamada, “Strategic Mission Systems şirketi, E-4B uçaklarının bakım ve modernizasyonunu kapsayan, tavan değeri 984 milyon dolar olarak belirlenen belirsiz teslimatlı bir sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.Proje kapsamındaki çalışmaların 24 Haziran 2037 yılına kadartamamlanması planlanıyor.Yeni nesil uçak için de milyarlarca dolar talep edildiABD Hava Kuvvetleri, mevcut E-4B filosunun yaşlanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde de yeni adımlar atmıştı. Pentagon'un, mevcut uçakların yerini alacak yeni nesil E-4C ‘Kıyamet Günü’ uçaklarının geliştirilmesi projesi için de 2 milyar 200 milyon dolarlık bütçetalep ettiği biliniyor.‘Kıyamet Günü’ uçağı nedir ve ne işe yarar?Söz konusu uçaklar, olası bir nükleer savaş, küresel çatışma veya yerdeki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda havada mobil bir karargaholarak görev yapıyor.Nükleer patlamaların yaratacağı yüksek ısıya ve elektromanyetik dalgalara karşı tam korumalı olarak tasarlanan bu uçaklar; ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve üst düzey askeri kurmayların nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm Amerikan ordusunu havadan yönetmesine olanak tanıyor.

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abd, abd savaş bakanlığı, pentagon, nükleer savaş, kıyamet günü, boeing e-4b nightwatch