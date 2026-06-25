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ABD'den ‘Kıyamet Günü’ uçağı için dev bütçe: Yaklaşık 1 milyar dolar harcanacak
ABD'den ‘Kıyamet Günü’ uçağı için dev bütçe: Yaklaşık 1 milyar dolar harcanacak
Sputnik Türkiye
Pentagon, olası bir nükleer savaşta askeri komuta merkezi olarak hizmet veren E-4B ‘Kıyamet Günü’ uçağının modernizasyonu ve bakımı için 984 milyon dolarlık... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T09:41+0300
2026-06-25T09:41+0300
savunma
abd
abd savaş bakanlığı
pentagon
nükleer savaş
kıyamet günü
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ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), ‘Kıyamet Günü’ uçağı olarak bilinen E-4B filosunun modernize edilmesi ve teknik bakımlarının yapılması amacıyla 984 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı.Pentagon'dan yapılan resmi açıklamada, “Strategic Mission Systems şirketi, E-4B uçaklarının bakım ve modernizasyonunu kapsayan, tavan değeri 984 milyon dolar olarak belirlenen belirsiz teslimatlı bir sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.Proje kapsamındaki çalışmaların 24 Haziran 2037 yılına kadartamamlanması planlanıyor.Yeni nesil uçak için de milyarlarca dolar talep edildiABD Hava Kuvvetleri, mevcut E-4B filosunun yaşlanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde de yeni adımlar atmıştı. Pentagon'un, mevcut uçakların yerini alacak yeni nesil E-4C ‘Kıyamet Günü’ uçaklarının geliştirilmesi projesi için de 2 milyar 200 milyon dolarlık bütçetalep ettiği biliniyor.‘Kıyamet Günü’ uçağı nedir ve ne işe yarar?Söz konusu uçaklar, olası bir nükleer savaş, küresel çatışma veya yerdeki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda havada mobil bir karargaholarak görev yapıyor.Nükleer patlamaların yaratacağı yüksek ısıya ve elektromanyetik dalgalara karşı tam korumalı olarak tasarlanan bu uçaklar; ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve üst düzey askeri kurmayların nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm Amerikan ordusunu havadan yönetmesine olanak tanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/rodriguez-aci-bilancoyu-acikladi-venezueladaki-depremde-en-az-32-olu-1106757189.html
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abd, abd savaş bakanlığı, pentagon, nükleer savaş, kıyamet günü, boeing e-4b nightwatch
abd, abd savaş bakanlığı, pentagon, nükleer savaş, kıyamet günü, boeing e-4b nightwatch

ABD'den ‘Kıyamet Günü’ uçağı için dev bütçe: Yaklaşık 1 milyar dolar harcanacak

09:41 25.06.2026
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Codie TrimbleABD Hava Kuvvetleri E-4B Havadan Komuta Merkezi
ABD Hava Kuvvetleri E-4B Havadan Komuta Merkezi - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© U.S. Air Force / Tech. Sgt. Codie Trimble
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Pentagon, olası bir nükleer savaşta askeri komuta merkezi olarak hizmet veren E-4B ‘Kıyamet Günü’ uçağının modernizasyonu ve bakımı için 984 milyon dolarlık dev bir sözleşmeye imza attı.
ABD Savaş Bakanlığı (Pentagon), ‘Kıyamet Günü’ uçağı olarak bilinen E-4B filosunun modernize edilmesi ve teknik bakımlarının yapılması amacıyla 984 milyon dolarlık yeni bir anlaşma imzaladı.
Pentagon'dan yapılan resmi açıklamada, “Strategic Mission Systems şirketi, E-4B uçaklarının bakım ve modernizasyonunu kapsayan, tavan değeri 984 milyon dolar olarak belirlenen belirsiz teslimatlı bir sözleşme imzaladı” ifadelerine yer verildi.
Proje kapsamındaki çalışmaların 24 Haziran 2037 yılına kadartamamlanması planlanıyor.

Yeni nesil uçak için de milyarlarca dolar talep edildi

ABD Hava Kuvvetleri, mevcut E-4B filosunun yaşlanması nedeniyle geçtiğimiz günlerde de yeni adımlar atmıştı. Pentagon'un, mevcut uçakların yerini alacak yeni nesil E-4C ‘Kıyamet Günü’ uçaklarının geliştirilmesi projesi için de 2 milyar 200 milyon dolarlık bütçetalep ettiği biliniyor.

‘Kıyamet Günü’ uçağı nedir ve ne işe yarar?

Söz konusu uçaklar, olası bir nükleer savaş, küresel çatışma veya yerdeki komuta merkezlerinin imha edilmesi durumunda havada mobil bir karargaholarak görev yapıyor.
Nükleer patlamaların yaratacağı yüksek ısıya ve elektromanyetik dalgalara karşı tam korumalı olarak tasarlanan bu uçaklar; ABD Başkanı, Savunma Bakanı ve üst düzey askeri kurmayların nükleer silahlar da dahil olmak üzere tüm Amerikan ordusunu havadan yönetmesine olanak tanıyor.
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