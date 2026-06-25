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https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/abdde-hayvan-barinagi-skandali-700den-fazla-hayvan-kayboldu-1106778628.html
ABD'de hayvan barınağı skandalı: 700'den fazla hayvan kayboldu
ABD'de hayvan barınağı skandalı: 700'den fazla hayvan kayboldu
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Kaliforniya'daki bir hayvan kurtarma merkezinde 700'den fazla hayvanın akıbeti bilinmiyor. Polis, hayvanlara kötü muamele ve dolandırıcılık iddialarını... 25.06.2026, Sputnik Türkiye
2026-06-25T18:49+0300
2026-06-25T18:49+0300
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kaliforniya
hayvan
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Kaliforniya'nın Fortuna kentindeki Miranda Kurtarma adlı hayvan kurtarma merkezine yönelik soruşturma giderek genişliyor.Humboldt County Şerif Ofisi, 26 Nisan'da gelen ihbarın ardından başlatılan soruşturmada hayvan istismarı, hayvanlara kötü muamele, dolandırıcılık ve komplo iddialarını incelemeye aldı.Yetkililer, Ocak 2025'ten bu yana merkeze getirilen yaklaşık 900 hayvandan yalnızca 116'sının sahiplendirildiğinin doğrulanabildiğini, 700'den fazla hayvanın ise akıbetinin bilinmediğini açıkladı.İlk bulgular endişe yarattıSoruşturma kapsamında yapılan aramalarda çeşitli çürüme aşamalarındaki çok sayıda köpek cesedinin bulunduğu bildirildi. Yetkililer, ikinci aramada yer altı radar sistemiyle belirlenen noktalarda kazı yaptı. Kazılarda gömülü halde bir atın ve köpek büyüklüğünde başka bir hayvanın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.Humboldt County Şerifi William Honsal, "En kötü senaryoyu düşünüyoruz. Bulabildiğimiz tüm kanıtları ortaya çıkarmak için buradayız" ifadelerini kullandı.Bulunan hayvanların kimlik tespitinin yapılacağı, mikroçiplerinin kontrol edileceği ve adli delil olarak inceleneceği belirtildi.Merkez iddiaları reddettiYetkililer, soruşturmanın yalnızca hayvanlara yönelik iddialarla sınırlı olmadığını, merkezin mali kayıtlarının da dolandırıcılık şüphesi kapsamında incelendiğini açıkladı.Hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmeyen merkezin sahibi Shannon Miranda ise yayımladığı açıklamada iddiaları reddetti. Miranda, 30 yılı aşkın süredir hayvanları kurtarmaya çalıştığını belirterek, bazı haberlerde çalışmalarının eksik ve yanlış yansıtıldığını savundu.Miranda, merkezin 'öldürmeme politikası' izlediğini ancak ölümcül hastalık veya ciddi güvenlik riski oluşturan istisnai vakalarda ötanazi kararı alınabildiğini ifade etti.Merkez faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, tesiste bulunan yaklaşık 50 köpek, kediler ve kuşlar düzenli olarak veterinerler ve hayvan kontrol ekipleri tarafından denetleniyor.Yetkililer, soruşturmanın eyalet ve federal kurumların desteğiyle sürdüğünü, kayıp hayvanların akıbeti ve iddiaların doğruluğuna ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260625/japonya-alarmda-iki-tayfun-pes-pese-geliyor-1106773528.html
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abd, kaliforniya, hayvan, barınak
abd, kaliforniya, hayvan, barınak

ABD'de hayvan barınağı skandalı: 700'den fazla hayvan kayboldu

18:49 25.06.2026
© AP Photo / Allison RobbertHayvan barınağı
Hayvan barınağı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
© AP Photo / Allison Robbert
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Kaliforniya'daki bir hayvan kurtarma merkezinde 700'den fazla hayvanın akıbeti bilinmiyor. Polis, hayvanlara kötü muamele ve dolandırıcılık iddialarını araştırırken, ilk incelemelerde çok sayıda ölü hayvana ulaşıldığı bildirildi.
Kaliforniya'nın Fortuna kentindeki Miranda Kurtarma adlı hayvan kurtarma merkezine yönelik soruşturma giderek genişliyor.
Humboldt County Şerif Ofisi, 26 Nisan'da gelen ihbarın ardından başlatılan soruşturmada hayvan istismarı, hayvanlara kötü muamele, dolandırıcılık ve komplo iddialarını incelemeye aldı.
Yetkililer, Ocak 2025'ten bu yana merkeze getirilen yaklaşık 900 hayvandan yalnızca 116'sının sahiplendirildiğinin doğrulanabildiğini, 700'den fazla hayvanın ise akıbetinin bilinmediğini açıkladı.

İlk bulgular endişe yarattı

Soruşturma kapsamında yapılan aramalarda çeşitli çürüme aşamalarındaki çok sayıda köpek cesedinin bulunduğu bildirildi. Yetkililer, ikinci aramada yer altı radar sistemiyle belirlenen noktalarda kazı yaptı. Kazılarda gömülü halde bir atın ve köpek büyüklüğünde başka bir hayvanın cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Humboldt County Şerifi William Honsal, "En kötü senaryoyu düşünüyoruz. Bulabildiğimiz tüm kanıtları ortaya çıkarmak için buradayız" ifadelerini kullandı.
Bulunan hayvanların kimlik tespitinin yapılacağı, mikroçiplerinin kontrol edileceği ve adli delil olarak inceleneceği belirtildi.

Merkez iddiaları reddetti

Yetkililer, soruşturmanın yalnızca hayvanlara yönelik iddialarla sınırlı olmadığını, merkezin mali kayıtlarının da dolandırıcılık şüphesi kapsamında incelendiğini açıkladı.
Hakkında henüz herhangi bir suçlama yöneltilmeyen merkezin sahibi Shannon Miranda ise yayımladığı açıklamada iddiaları reddetti. Miranda, 30 yılı aşkın süredir hayvanları kurtarmaya çalıştığını belirterek, bazı haberlerde çalışmalarının eksik ve yanlış yansıtıldığını savundu.
Miranda, merkezin 'öldürmeme politikası' izlediğini ancak ölümcül hastalık veya ciddi güvenlik riski oluşturan istisnai vakalarda ötanazi kararı alınabildiğini ifade etti.
Merkez faaliyetlerini sürdürmeye devam ederken, tesiste bulunan yaklaşık 50 köpek, kediler ve kuşlar düzenli olarak veterinerler ve hayvan kontrol ekipleri tarafından denetleniyor.
Yetkililer, soruşturmanın eyalet ve federal kurumların desteğiyle sürdüğünü, kayıp hayvanların akıbeti ve iddiaların doğruluğuna ilişkin çalışmaların devam ettiğini bildirdi.
Arşiv fotoğraf - Sputnik Türkiye, 1920, 25.06.2026
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